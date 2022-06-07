В Ростове «черные копатели» проникли на участок, где археологи нашли клад

По словам археолога, "черные копатели" нередко пытаются нажиться на труде ученых. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростове неизвестные с целью проведения несанкционированных раскопок проникли на участок на проспекте Кировском, где раньше находился аварийный дом. Здесь ранее археологи нашли денежный клад. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказал руководитель археологического общества «Наследие» Роман Елкин.

"ПРИХОДИМ, А ДВЕРИ НА УЧАСТКЕ ВЫЛОМАНЫ"

Старинный дом прославился на прошлой неделе на всю страну. Во время обследования археологи обнаружили банкноты начала 20 века. Среди них, например, денежные знаки в 1 000 рублей образца 1919 года и в 25 рублей образца 1918 года.

Но одной из самых интересных находок стала расписка о получении денег в долг, датированная 1917 годом. В пожелтевшем документе сообщалось: некто Иноземцев одолжил 11 тысяч у некоей Марии Ершовой, которая, как полагают ученые, и владела найденными сейчас деньгами.

Искатели выломали дверь в доме, но денег не нашли - их уже вынесли археологи. ФОТО: предоставлено Романом Елкиным.

Но, как оказалось, услышав в новостях про клад, кто-то решил - здесь могут быть и другие ценности.

— Приходим, а дверь — выломана, — рассказывает Роман Елкин. — Мне пришлось вновь законсервировать вход. Поэтому для себя сделали вывод: теперь не указывать точный адрес находки. Или завтра, или послезавтра, или через неделю все равно придут. Ведь если артефакты стоят 300-500 тысяч долларов, то вряд ли искателей легкой наживы что-то может остановить. Здесь нужен глаз да глаз.

КАК АРТЕФАКТЫ ВСПЛЫВАЮТ НА ЧЕРНОМ РЫНКЕ

По словам Елкина, археологи не впервые сталкиваются с так называемыми «черными копателями». Такие искатели старинных ценностей часто мешают работе ученых.

Например, однажды археологи обнаружили на раскопе в поле древние кувшины. Устав, они решили перекусить и немного отошли от места работы. А когда вернулись, найденных кувшинов на месте уже не обнаружили — видимо, кто-то внимательно следил за ними и воспользовался удобным моментом.

— Зато после куски найденных артефактов всплывают на черном рынке, — рассказывает археолог. — Чтобы избежать расхищения раскопов, в свое время, когда мы что-то находили, то на ночь выставлялся наряд полиции.

Недавно исследователь заметил незнакомцев в домах на улице Темерницкой в Ростове, которые собираются снести. Люди с металлоискателями обследовали территорию.

— То есть дома еще не снесены, а они уже там ходят, ищут, копают, — возмущается археолог.

МОГУТ РАЗГРАБИТЬ КУРГАН С ЗОЛОТОМ

Сейчас ростовские археологи обеспокоены, что черные копатели могут прийти и на место раскопа в кургане под Ростовом. На прошлой неделе там была обнаружена могила знатной женщины, а в могиле - древние керамические изделия, бронзовое зеркало, гривна, подвески и украшения из металла.

Ростовские археологи опасаются воровства артефактов на раскопе в курганном комплексе. ФОТО: Комитет по ОКН РО.

Археологи сообщили о находке в областной комитет по охране объектов культурного наследия. И хотя она представляет общественный интерес, все подробности исследователи держат в секрете.

— Это царское захоронение, — отмечает археолог. — Но коллеги пока не сообщают его точное местонахождение, опасаясь «черных копателей».

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