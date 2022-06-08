«Приготовить обед - 50 рублей, помыть посуду – 30»: соцработник откровенно рассказала, за что любит и ненавидит свою работу

Девушка каждый день делает обход, чтобы проведать всех подопечных. Фото: Алексей ФОКИН

8 июня в России отмечают День социального работника. О том, как они помогают людям и с какими трудностями сталкиваются, рассказала сотрудник социальной помощи из Ростовской области Екатерина. Девушка каждый день обходит свой район, в котором родилась и выросла, чтобы помочь инвалидам и одиноким старикам.

«ОСОБЕННЫЙ ЗАПАХ»

- Когда все выбирали профессию менеджеров и управленцев, я решила пойти учиться на социального работника, - вспоминает девушка. - На втором курсе началась практика, и меня направили стажироваться в органы соцзащиты. Там меня с особым теплом встретили работницы и объявили: "Ну все, Катюша, теперь ты будешь пахнуть бабушками". Я тогда особо не придала этому значение, хотя потом действительно поняла: дома с одинокими стариками, действительно, имеют особенный запах и там своеобразный интерьер.

Помню, как в первый раз отнесла продукты одной старушке. Она долго держала меня за руку и благодарила за это. В ее доме обстановка не менялась десятки лет. Как только хозяйка стала инвалидом, время в этой квартире будто бы остановилось.

По ходу работы я начала осваивать новые навыки, которые так требовались в моей службе. Например, я никогда не топила печь, но многие люди, особенно в поселках, все еще обогреваются таким старым способом. У меня не было своих бабушек и дедушек, я не проводила каникулы за городом, поэтому, как нужно разжигать печку, понятия не имела. Затопить - это еще оказалось полбеды. Дрова нужно еще нарубить, уголь нанести ведрами. Пришлось учиться. А что было делать? Не оставлять же человека в холодном доме.

«НА СВОЕ 20-ЛЕТИЕ ВЫПРОСИЛА АВТОМОБИЛЬ»

- Мои ровесницы приходили с работы на маникюре с прической, а я - пропахшая дымом со следами от пакетов с продуктами на руках. На свое двадцатилетие я выпросила у отца автомобиль. Он его купил в надежде, что я буду в выходные ездить с подружками в кино, но я радовалась, что теперь смогу объезжать все свои адреса гораздо быстрее.

Все наши услуги оплачиваются, согласно контракту. Например, доставка продуктов на дом стоит примерно 30 рублей, приготовить обед обойдется в 50 рублей.

Суммы довольно символичные, но для некоторых граждан и они неподъемные. Поэтому для людей есть льготы.

Конечно, мы выполняем не только услуги, прописанные в контракте. Мне однажды довелось солить огурцы. Пенсионерка решила сделать заготовки на зиму, а помочь ей обещала соседка, но та слегла с инфарктом. Чтобы огурцы и помидоры не испортились - пришлось закатывать их в банки.

Елена Степановна научила меня тогда держать "закаточную машинку". Она с таким энтузиазма меня наставляла! Ей было очень приятно учить. Одинокие пенсионеры испытывают потребность в том, чтобы передать свои знания младшему поколению, так они ощущают, что кому-то еще нужны и могут пригодиться.

«ТЫ ЧТО, ДЕД, УМНЫМ ХОЧЕШЬ УМЕРЕТЬ?»

- Самое страшное, когда человек вынужден оставаться в одиночестве на закате своей жизни. Многие не могут принять тот факт, что теперь они одни, беспомощны и впереди у них "одинаковые дни до гроба". Катя, зачем я живу? Такой вопрос мне приходится слышать от некоторых тяжелобольных одиноких стариков.

Я пытаюсь их утешить, но как это сделать, если из развлечений у них один телевизор, в котором сплошной негатив? Пробовала приносить имразные игры, фильмы и музыку. А однажды включила песню "На Колыме", так пожилой мужчина расплакался когда услышал композицию из своей молодости.

Счастливые те, кто могут найти утешение в книгах. Но когда зрения нет, и это благо уходит из жизни. У меня есть дедушка на участке, после травмы он совсем мало передвигается, в основном, только лежит. Пенсионер постоянно читал, а когда я приходила к нему, пересказывал мне.

Однажды к нему приехала его дочь. Она убрала все книги на верхние полки со словами: "Ты что, дед, умным хочешь умереть?" Ей не нравилось, что старик покупает дорогие книги, а не отправляет деньги ей.

Я ему отнесла все свои книги что были. Он тогда расцвел. Люди в таком возрасте могут радоваться даже самой обыденной безделушке. У них жизнь состоит из простых мелочей, которые дают им стимул жить.

УХАЖИВАТЬ НЕ ХОТЯТ, А ДОМ ДЕЛИТЬ - ПОЖАЛУЙСТА

- Семьи бывают разные, удивляет, что есть одинокие старики, у которых есть свои родные дети, но они за ними не смотрят. Я помогала одному пенсионеру: у него были проблемы со здоровьем, его тело постоянно опухало и смотреть за ним было некому.

Его жена умерла два года назад. С тех пор, он начал "гаснуть". Как оказалось, его дочка жила в Германии, а племянник - в Саратове. Я связывалась с ними, просила приехать и посмотреть за родственником.

Целый месяц они кормили обещаниями, в итоге мужчина умер совсем один. Даже хоронить его было некому. Малознакомые соседи скинулись и помогли проводить человека в последний путь. "Родственники" же приехали через неделю, просто чтобы поделить между собой дом. Вот, пожалуй, в своей работе я ненавижу только такое обращение.

В профессии социального работника много и печали. Трудно улыбаться, когда знаешь подробности стольких сложных судеб. Приходится переключаться и не приносить все проблемы в семью.

«ДАЕМ ЛЮДЯМ НАДЕЖДУ И ВОЗМОЖНОСТЬ ДОСТОЙНО ЖИТЬ»

Конечно, не все пенсионеры - "одуванчики". Попадаются настоящие социопаты, с которыми очень сложно найти общий язык. Это, как правило, люди, которые в молодости жили на широкую ногу, но потом они внезапно постарели. Сейчас они не могут жить так, как им хочется, и это их злит.

Такие люди постоянно что-то требуют. Им все не нравится. И им подавай к себе особого отношения. Был у меня один старик-борец. Он постоянно хвастался, как в армии его все боялись, и он делал, что хотел. Конечно, разгульная жизнь напомнила о себе в старости в виде болезни, полного отсутствия накоплений и испорченных отношений с родственниками. После походов к нему я чувствовала себя опустошенной. А вот у него, наоборот, настроение поднималось.

Но хочу сказать, что весь негатив, который присутствует в работе, перебивает понимание, что мы даем людям надежду и возможность достойно жить. Поэтому я свою работу люблю и намерена стареть в этой профессии.

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