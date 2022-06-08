Архитектурное наследие: Светлана Мананкина рассказала, как сохранить исторический облик городов Ростовской области

Зампредседателя Заксобрания Ростовской области, председатель комитета донского парламента по образованию, науке и культуре Светлана Мананкина рассказала о сохранении исторического облика донских городов Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Какой должна быть правовая основа для сохранения исторического облика Ростова-на-Дону и других областных городов? Как сохранять и развивать историческое архитектурное наследие? Как не допустить дальнейших ошибок при капитальном ремонте исторических зданий?

Об этом и многом другом говорили в студии радио «Комсомольская правда» с заместителем Председателя Законодательного Собрания Ростовской области, председателем комитета донского парламента по образованию, науке, культуре и информационной политике Светланой Мананкиной.

ПЕРВЫЙ ШАГ – РЕЕСТР АВАРИЙНЫХ ДОМОВ

- Светлана Александровна, тема сохранения исторического центра чрезывачайно актуальна. Это касается как Ростова –на-Дону, так и других донских городов. Почему Законодательное собрание на эту проблему обратило внимание, у нас что - нет правового регулирования в этом вопросе до сих пор?

- Вы правы, тема очень острая. Обсуждается она на разных уровнях, в том числе звучит проблема сохранения и развития исторических центров наших городов в обращениях жителей области и профессионального сообщества. И нередко обращают внимание на недостаточную правовую основу этой большой комплексной темы. Вот нам и стало интересно: где мы - депутаты регионального парламента - можем помочь, и действительно ли этот вопрос требует такого внимания?

- И выяснилось….

- Выяснилось, что больше вопросов не к законодательной, а к исполнительной власти. Для того, чтобы понять масштаб проблемы, мы (Законодательное собрание РО – прим. авт.) задались вопросом применительно к городу Ростову-на-Дону, о каком же количестве исторических зданий идет речь: какие из них находятся в аварийном состоянии, а какие требуют капремонта или реконструкции. Вместе с администрацией города был составлен реестр таких аварийных зданий центральной части Ростова. 231 дом здесь является аварийным. Это 76 % от общего количества аварийных ростовских домов. Всего их на 1 мая – 303. Из этих домов 41 дом в центре расселен.

- То есть, они могут быть снесены?

- Совершенно верно. Более того, в отношении 13 таких расселенных домов уже есть решения судов. Еще по двум домам есть предписание прокуратуры. Желание сохранить исторические здания вполне понятно, но надо понимать и другое. Каким статусом должен обладать такой дом, чтобы его сохранить? Выяснилось, что дом со статусом объекта культурного наследия (ОКН), например, не может быть снесен ни при каких условиях. А есть статус – исторически ценный градоформирующий объект. Он позволяет сохранить аварийный дом от сноса и восстановить его в тех же объемно-пространственных пропорциях, в которых он существует сегодня.

- Сегодня ведется работа по установлению зоны охраны объектов культурного наследия. В регламентирующих документах будет перечень исторически ценных градоформирующих объектов?

- Обязательно. В том числе, рабочая группа, созданная в донском парламенте, этим вопросом занимается. У нас такие объединенные зоны охраны уже созданы для города Новочеркасска и для города Шахты. И такой перечень по Новочеркасску уже есть. Кроме того, четко прописаны правила насчет того, как с этими объектами необходимо обходиться.

- Светлана Александровна, а снять такой статус со здания можно? Если очень, например, хочется…

- Это очень непросто, поверьте. Хотя в отдельных случаях, наверное, и целесообразно для каких-то конкретных домов. Но сегодня у нас в регионе такого опыта нет.

СНОСИТЬ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА НЕ ВЫГОДНО НИКОМУ

- Вы уже упомянули о рабочей группе, созданной в Законодательном Собрании. Чем ей предстоит заниматься?

- Мы активно уже работаем с городской, областной властью, с комитетом по сохранению объектов культурного наследия и представителями общественности. Сегодня профессионалы обследуют 231 дом, о которых я уже говорила, чтобы определиться с их будущим.

Специалистам предстоит понять, каким зданиям нужно присвоить статус ОКН или исторически ценного градоформирующего объекта, а какие все-таки свой век отжили и могут быть снесены. Но главное, сегодня все, кто включен в эту работу, понимают: сносить исторические здания в центре города никому не выгодно. В том числе, с точки зрения экономики.

- Мне как раз казалось, что выгодно. Снести, чтобы построить потом что-то новое.

- Вот смотрите, что получается. С учетом современных градостроительных норм, снося отдельное здание в плотной квартальной застройке, мы получаем пятно, на котором практически ничего нельзя построить. Потому что нужно соблюсти пожарные нормы, нужно обеспечить определенное количество парковочных мест и так далее. А когда мы его сохраняем и отдаем его на восстановление или реконструкцию, экономика города только выигрывает. Это должно быть интересно и потенциальным инвесторам.

- А охотно ли соглашаются инвесторы восстанавливать исторические здания?

- Для того, чтобы инвестор пришел к тому или иному историческому объекту, ему нужно показать дорогу. Механизмы по восстановлению ОКН сегодня существуют. 23 аварийных дома в центре Ростова как раз объекты культурного наследия. Их снести нельзя, а нужно восстанавливать. А вот как – это вопрос отдельный.

- Какие механизмы для этого есть?

- Их три. Первый самый интересный для нас, потому что не требует затрат регионального бюджета – передача здания в федеральную собственность. Сейчас такая работа в Ростове ведется по трем зданиям. Еще один механизм – это льготная аренда.

- Но, насколько я знаю, в этом механизме есть изъян?

- Не изъян. Скорее, есть дискуссионный вопрос перевода таких зданий, взятых в аренду в нежилой фонд. По документам эти дома жилые, хоть и расселены и находятся в аварийном состоянии. А инвестору, конечно, предпочтительнее взять в аренду нежилое здание. Город сейчас должен форсировать из жилого в нежилой фонд, с дальнейшей передачей в аренду. А если этим не заниматься, то быстро это не происходит, как вы понимаете.

- А сам по себе арендный статус не останавливает инвестора?

- Законодательство предусматривает льготную приватизацию на этот случай. Но этот механизм редко сегодня используется. И вот тут вопрос точно к законодателям. Когда мы выставляем ОКН в неудовлетворительном состоянии на льготную приватизацию, в пакете документов обязательно должен быть эскиз восстановления этого здания.

- А кто его будет делать?

- Вот именно. Любой инвестор восстанавливает этот объект для себя. Соответственно, если возложить это на потенциального покупателя, а он сделает такой эскиз и представить на торги по приватизации, выиграть эти торги может другой инвестор. Совершенно не выгодно муниципалитету вкладывать в это средства. Законодательное Собрание готовит предложения по изменению в закон о приватизации на федеральном уровне. Комитет по культуре Госдумы РФ нас поддерживает. Нужно поменять подход, а именно сделать его таким же, как в случае с арендой. Сегодня если мы отдаем здание в льготную аренду, то арендатору дается семь лет на восстановление ОКН, из них в течение двух лет он должен подготовить проект. Такую же норму мы предлагаем перенести и на приватизацию.

- Если говорить о капитальном ремонте многоквартирных домов, расположенных в исторических центрах донских городов. Это ведь тоже большая проблема сегодня. Создается впечатление, что подрядчик не знает, как с этими домами себя правильно вести.

- Есть вопросы ко всем участникам этого процесса. И к подрядчикам, и к Фонду капремонта, и к исполнительной власти. Как выяснилось в ходе работы нашей рабочей группы, единого реестра домов с особым статусом не существует. Соответственно, Фонд капремонта не знает о том, как нужно ремонтировать. И подрядчик не учитывает особенности таких домов, потому что не знает о них. Такой реестр будет внесен в программу капремонта. Мы также настаиваем на том, чтобы уведомление, которое получают собственники перед началом капремонта, должно содержать информацию о том, что их дом, в котором они живут, обладает особым статусом. Что к этому зданию нужен особый подход. А дальше – работа профессионального сообщества на местах. У нас в нескольких городах (Ростов, Таганрог) созданы комиссии с привлечением общественности, которые готовят рекомендации в адрес Фонда капремонта. Они включают и материалы, которые должны быть использованы при ремонте таких домов, и цветовые схемы, и многие другие особенности. К сожалению, такие комиссии собираются сегодня не регулярно. По сути, Фонд, чтобы делать все правильно, должен получать рекомендации по этим домам до середины года, предшествующего году ремонта. Сегодня этого нет. Но подсказать таким комиссиям правильный алгоритм их работы, в том числе, и наша задача, - подытожила парламентарий.

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