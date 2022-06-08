В Ростове открыли огонь по задержанному, ранившему пристава и конвоира около здания суда

Троих раненых на скорой помощи отвезли в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове в среду, 8 июня, около здания Пролетарского районного суда, произошло ЧП. Арестант напал на конвоира и судебного пристава, которые доставляли его в суд. «КП-Ростов-на-Дону» выяснил подробности происшествия.

По данным источника, на заседание собирались доставить мужчину, подозреваемого в грабеже. Перед этим мужчина заранее спрятал заточку. Когда его вывели из машины, чтобы отвести к зданию, он достал оружие и ударил заместителя начальника караула. После этого злоумышленник забрал пистолет сотрудника и открыл огонь.

В результате огнестрельное ранение получил судебный пристав. Пуля попала в плечо и в бедро.

Чтобы обезвредить злоумышленника, правоохранителям пришлось открыть ответный огонь. Он ранен.

- Дебошир получил ранение плеча и кисти, - прокомментировал собеседник издания.

Всех троих госпитализировали. Состояние заместителя начальника караула врачи оценивают как тяжелое. Мужчина находится в реанимации.

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