Бывшего главу ГИБДД Новочеркасска осудили за получение взяток

В Ростовской области осудили сотрудника ГИБДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области бывшего руководителя ГИБДД Новочеркасска осудили за поборы со своих же сотрудников, рассказали в региональной ФСБ.

По данным ведомства, правоохранитель придумал схему получения дополнительного и незаконного дохода. Так, начальник городской автоинспекции организовал ежемесячный сбор денег с подчиненных, сотрудников полка ДПС.

Инспекторы вынуждены были каждый месяц отдавать руководителю крупную сумму ради лояльного отношения к ним. Так, за четыре месяца, только по официальным данным, злоумышленник получил взяток на общую сумму в 700 тысяч рублей.

Когда об этом узнали силовики, то они провели проверку. А на основании собранных материалов следком возбудил уголовное дело сразу по двум статьям, - «Получение взятки» и «Мошенничество».

Суд уже вынес решение относительно судьбы злоумышленника.

- Он признан виновным. Ему назначили наказание в виде 4 лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, - прокомментировали в пресс-службе областной ФСБ .

Также дончанина оштрафовали на 70 000 рублей и лишили звания майора полиции. Осужденный пытался обжаловать решение суда, но безрезультатно. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.

Напомним, ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, что в Ростовской области 10 полицейских были задержаны за многолетние вымогательства с помощью фотошопа. По версии следствия, за три года банда заработала 14 млн рублей на водителях, которые проезжали по федеральной трассе М-4 «Дон».

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