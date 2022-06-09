В Ростовской области в 2022 году запланировали благоустроить более 130 общественных территорий. Фото: ГК ЮСИ

В Ростове планируется реконструкция нескольких парков и скверов. Кроме того, будет продолжаться озеленение города, которое стартовало весной. Уже на протяжении нескольких лет в донской столице проходят Дни древонасаждения, в рамках которых уже были высажены тысячи молодых деревьев. Этой весной горожане совместно с группой компаний «ЮгСтройИнвест» высадили молодые липы и березы на левом берегу Дона.

Фото: ГК ЮСИ

- Деревья прижились, они чувствуют себя хорошо. Мы в условиях сильной жары обильно поливаем молодые деревца, оказываем им должный уход и пристально следим за их состояние, - сообщил дендролог Антон Папков.

Если какие-то саженцы не приживутся, то их заменят на новые в рамках обязательств подрядчика. В течение трех лет ответственность за посаженные деревья несет ГК «ЮгСтройИнвест», которая их и высадила. «ЮСИ» в рамках компенсационного озеленения в 2022 году планирует высадить 12 000 деревьев. Они появятся как в новом жилом квартале «Левобережье», так и в Левенцовском районе.

Фото: ГК ЮСИ

Появятся и новые места для отдыха ростовчан. Таковым, например, будет парк у жилых домов на левом берегу Дона. Он будет занимать 14 га. Его планируется разделить на две зоны: функциональную и природную. Также здесь появятся станция канатной дороги, ледовый дворец, спортивная инфраструктура и будет высажен болотный сад. Новый парк станет украшением левого берега и всего Ростова-на-Дону. В настоящее время строительство парка уже идет. Сейчас выполняется инженерная подготовка территории.