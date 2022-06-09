ФСБ провела в Ростове массовые задержания террористов, которых координировали из Украины

По месту жительства задержанных прошли обыски. Фото: Центр общественных связей ФСБ.

В Ростове-на-Дону накрыли ячейку террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Задержаны 13 ее участников, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Сотрудники установили, что деятельность задержанных координировали эмиссары организации, пребывающие на Украине. На территории России они распространяли террористическую идеологию и вербовали новых участников. Они привлекали в свои ряды местных мусульман и трудовых мигрантов.

Дома у задержанных провели обыски. Обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы группировки. Здесь же нашли средства связи и электронные носители информации, которые использовались в террористической деятельности.

В отношении членов ячейки возбуждено уголовное дело.

— Оперативно¬-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, — прокомментировали в Центре общественных связей.

*Запрещенная в России террористическая организация

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