Ростовские ученые рассказали, что вышло из разработки производства коллагена из медуз

Несколько лет подряд отдыхающие жалуются на нашествие медуз в Азовском море. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Каждое лето в Азовском море происходит нашествие медуз. Ученые считали, что обилие стрекающих грозит нарушением экобаланса, а потому предлагали найти им применение. Одной из идей было получить из морских обитателей коллаген — для косметики, лекарств и даже имплантов.

Рассказываем, что представляла из себя разработка и что из этого вышло.

КРЕМ, ГЕЛЬ И ИНЪЕКЦИИ КРАСОТЫ

Чтобы получить коллаген, ученые сначала отделяли купол медузы от щупалец. После измеряли концентрацию коллагена в частях и обрабатывали их реагентом. Щупальцы и купол помещались в центрифугу, где белок отделялся от воды. В полученный таким способом коллаген планировали добавлять дополнительные вещества, а уже после использовать для той или иной цели.

Так, коллаген из медуз хотели использовать в производстве уходовых средств — кремов, сывороток, масок и гелей, а еще — для инъекций красоты. Кроме того, предлагалось применять его в медицине. Это и кожная имплантация при ожогах, и инъекции для восстановления суставов.

Кроме того, коллаген из медуз обладает рядом преимуществ перед тем, который уже используют — морской рыбный и из кожи крупного рогатого скота.

— При использовании коллагена нередки побочные эффекты: аллергические реакции, отторжение имплантатов. Медузы в качестве сырья для получения коллагена интересны тем, что не имеют в своем теле сложных структур и патогенов, что уменьшает вероятность негативных реакций, — отмечали исследователи.

ЧТО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ И ЧТО ЕЩЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ

Ученые собирались получить на первом этапе 15 мл коллагена в пробирке, а после начать испытания. Однако еще на этапе разработок возникли проблемы — закончились реагенты, которые необходимы для обработки щупальцев и купола медузы. Работа приостановлена, а косметику, импланты и препараты из медуз в ближайшее время мы не увидим.

Напомним, ранее зоолог Сергей Дудкин говорил, что медуз можно употреблять в пищу. Из корнеротов делают так называемое хрустальное мясо — купол медузы просаливается с добавлением алюмокалиевых квасцов. Получается продукт, похожий на консервы. Если в России такое блюдо звучит необычно, то в восточной и юго-восточной Азии оно входит в обычный рацион.

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