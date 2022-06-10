Защита ростовского физрука, осужденного на 13 лет после жалоб учениц, добивается оправдания

В марте мужчину приговорили к 13 годам в колонии строгого режима. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской областном суде начали рассматривать апелляцию, которую подала защита учителя физкультуры из донской столицы. Весной его признали виновным в совершении насильственный действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и приговорили к 13 годам колонии.

Поскольку речь идет о детях, заседания проходят за закрытыми дверями. Вспоминаем громкую историю и рассказываем, как прошло первое слушание.

В ЧЕМ ОБВИНЯЮТ УЧИТЕЛЯ?

Напомним, жалобы на учителя физкультуры поступили от родителей младшеклассниц. Сначала в школу обратилась мама одной и обвинила педагога в том, что он руками касался ее ребенка под одеждой, когда она выполняла упражнение на гимнастическом козле. Начались разбирательства.

Позже в тех же действиях преподавателя обвинила еще одна женщина. Ее дочь подтвердила факт странного внимания со стороны физкультурника.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Приговор вынесли 30 марта в Ворошиловском районном суде донской столицы. Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима, году ограничения свободы и 15 годам запрета проводить какие-либо занятия с детьми. С тех пор осужденный находится в СИЗО № 3 Новочеркасска.

Занятия проходили в школьном спортзале. Фото: Андрей КАРА

КАК БУДУТ ОБЖАЛОВАТЬ ПРИГОВОР?

Первое судебное заседание апелляционного суда длилось немногим больше часа. На нем председательствующий судья зачитал материалы апелляционных жалоб. На втором будут выступать адвокаты и свидетели. Адвокат учителя Михаил Ревякин рассказал «КП — Ростов-на-Дону» о следующих шагах защиты.

- Будет рассматриваться вопрос о допросе на судебном заседании малолетних свидетелей. Мы хотим огласить показания одноклассников девочки, признанной потерпевшей, которые были взяты еще на предварительном следствии. Мы приводили их с мамами и педагогами в суд. Изначально их отказались допросить, - прокомментировал Ревякин.

Он также сообщил, что собирается поставить вопрос об исследовании некоторых показаний, которые, по его словам, в приговоре были «явно искажены». Защита и осужденный рассчитывают на оправдательный приговор.

Второе заседание назначено на 16 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы стремимся к отмене приговора. Был у подзащитного в следственном изоляторе неделю назад: он верит, что будет вынесен оправдательный приговор, - прокомментировал Ревякин.

Следующее заседание пройдет в 16 июня в Ростовском областном суде.

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