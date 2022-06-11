В Ростове активисты обнаружили в фонтане мозаику, которой почти полвека

Оригинальный вид фонтана "Лиры" на Пушкинской в Ростове. ФОТО: предоставлено Дарьей Максимович.

В Ростове начался третий сезон «Том Сойер феста» — фестиваля восстановления исторической среды. В этом году архитекторы, реставраторы и волонтеры реставрируют фонтан «Лиры» на Пушкинской улице. Во время работ они обнаружили уникальную мозаику 70-х годов. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказала куратор фестиваля Ростове-на-Дону Дарья Максимович.

ПОЧЕМУ ВЫБРАЛИ «ЛИРЫ»?

Выбор нового объекта стоял между несколькими фонтанами центра Ростова.

После длительных обсуждений общественники решили обратиться к городским властям. В администрации поделились своими идеями.

- Я пришла в администрацию нашего любимого района (Кировского — прим. ред.). А они мне говорят: Даша, у нас есть «Лиры». Я очень обрадовалась, потому что знала, что под этими слоями штукатурки прячется мозаика, — вспоминает куратор фестиваля.

Однако даже общественники не догадывались, что в итоге обнаружат не просто мозаик, а ценный исторический объект.

Куратор "Том Сойер фест" Дарья Максимович на презентации нового объекта.

КРУГЛАЯ ЧЕШУЯ

Ростовчане видели «Лиры» в фонтане на Пушкинской и желтыми, и белыми. Активисты знали, что под штукатуркой скрывается мозаика, но думали, что это простые и маленькие плиточки 20х20 миллиметров. Но однажды, очищая скульптуры от строительного раствора и более современной мозаики, они увидели оригинальную белую мозаику 70-х годов. Она была круглой формы.

- Нашлись люди, которые выпиливали каждый кусочек, - удивляется до сих пор Дарья. - Это невероятная работа! И сегодня мы нашли фото, на которой видна чешуйчатая структура мозаики. К этому результату мы хотим прийти вместе с волонтерами.

Экскурсовод Марина Натальян рассказывает о достопримечательностях Пушкинской улицы.

СВОИМИ РУКАМИ

Помогать волонтерам восстанавливать мозаику на фонтане «Лиры» будет профессиональный реставратор. В прошлом году он занимался мозаичной группой «Рыбка и волна» на Пушкинской. «Рыбке» были возвращены все пропавшие детали, а присутствующие кусочки смальты были отмыты. После проведения акции администрация Кировского района пошла навстречу и облагородила территорию вокруг скульптуры. Здесь были высажены зеленые растения.

Теперь общественники надеются не меньших результатов и при реставрации «Лиры». Они предлагают всех желающих присоединиться к восстановлению важного для города объекта.

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