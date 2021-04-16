В Ростове восстановят мозаичную скульптуру "Рыбка и волна"

В Ростове отреставрируют скульптуру "Рыбка и волна". Фото: аккаунт Инстаграм "Том Сойер Фест"

В донской столице отреставрируют мозаичную скульптуру под название "Рыбка и волна". Об этом сообщили организаторы фестиваля сохранения исторической среды «Том Сойер Фест».

Скульптура находится на улице Пушкинской. Ее реставрацию поддержал федеральный фонд сохранения исторического наследия.

Администрация Кировского района пообещала волонтёрам установить парковочные столбики вокруг скульптуры. Это позволило бы убрать парковку с территории сквера, в котором располагается скульптура. Возможно рядом с ней появятся деревянные дорожки и лавочка.

- Объект замечательный! И требует срочного реставрационного вмешательства, если мы не хотим его потерять, - прокомментировал ситуацию один из лучших реставраторов страны Богдан Лавриненко.

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Ранее объекты культурного наследия хотели отдавать в аренду по рублю, чтобы у инвесторов был стимул восстанавливать здания.

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