Власти Ростова рассказали, как будут реставрировать древние "особняки"

В центре донской столицы огромное количество старинных зданий. Фото: мэрия города

Власти донской столицы пересмотрели свое обещание отдавать в аренду объекты культурного наследия за рубль в год. Планировалась, что такая мера позволит эффективно реставрировать старинные здания, расположенные в центре города. По задумке ростовской администрации символическая плата будет стимулировать инвесторов самостоятельно ремонтировать дома, которые без должного внимания и средств превратятся в руины.

В мэрии сообщили, что соответствующий проект рассмотрели на заседании городской думы. Депутаты решили, что объекты, находящиеся в аварийном состоянии, будут передаваться инвесторам в аренду на 49 лет, если они выполнит ряд условий.

Компании, которая снимет здание, дается семь лет на его реконструкцию. В течение двух лет она должна сделать проект, еще пять отводится на восстановительные работы. Только после полного исполнения этих обязательств власти могут сдать объект, чтобы организация возместила затраты.

Вот только, если раньше говорили про рубль в год, теперь предлагаются другие правила. В разработанном документе сказано, что власти будут брать по рубль с каждого квадратного метра. В любом случае ценник остается символическим. Получится, что компания-реставратор будет платить по паре тысяч в год.

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