Старинный дом в Ростове продают всего за пять рублей

В Ростове старинный дом продают за 5 рублей Фото: Википедия

В донской столице старинное здание в центре города отдают по дешевке.

Бывший доходный дом Сариевых 1914 года постройки находится по адресу улица Большая Садовая, 94. Согласно документам на сайте городской администрации, здание выставлено на торги. Но цена указана просто смешная.

Продается всего пять лотов оцененные в один рубль каждый. Для покупки есть два условия - это проведение ремонта и закрепление на доме памятной таблички. Провести все работы необходимо до середины мая 2024 года.

Напомним, что это здание является объектом культурного наследия регионального значения. Оно было признано аварийным, но сносить его нельзя, по этой причине будут проводить реконструкцию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону выставлен на торги обанкротившийся банк «Донинвест».

Приобрести имущество некогда очень влиятельной структуры, обслуживавшей финансовые интересы администраций региона и областного центра, можно за 2 млрд рублей.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!