Дом Сариевых снова выставили на торги в Ростове-на-Дону

Начальная стоимость помещений — пять рублей. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

В Ростове-на-Дону снова пройдет аукцион по продаже доходного дома Сариевых. Информация об этом опубликована на сайте городской администрации.

На торги выставили пять помещений дома. Стоимость каждого объекта — один рубль. При этом потенциальным покупателям выставили ряд условий. Будущий владелец должен обследовать несущие конструкции здания, подготовить документацию по реставрации здания и выполнить соответствующие работы. Здание необходимо отреставрировать до 17 мая 2024 года.

Аукцион пройдет 18 января.

Ранее дом Сариевых уже пытались продать. Тогда победил участник, предложивший за пять лотов 62 миллиона рублей. Однако позже предприниматель отказался подписывать договор. В ноябре в здании произошел крупный пожар.

Особняк построили в начале 20-го века по заказу нахичеванских купцов Сариевых. После двух оккупаций Ростова дом Сариевых был одним из немногих сохранившихся зданий. В 2015 году его признали объектом культурного наследия.

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