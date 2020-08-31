В Ростове на аукционе продают старинный дом на Садовой

Доходный дом Сариевых. Фото: яндекс карты

В Ростове-на-Дону продают старинное здание на улице Большой Садовой. Нового владельца найдут по средствам открытого аукциона. Это значит недвижимость перейдет к тому, кто предложит самую большую сумму.

Как сообщили на сайте городского администрации, дом располагается на Садовой 54. В документах фигурирует пять этажей здания. Интересно, что само здание - объект культурного наследия регионального значения и называется доходным домом Сариевых. Его построили еще дореволюционной России - в 1914 году.

Важно отметить, что дом находится в аварийном состоянии. Там необходимо делать реконструкцию. Однако сносить его нельзя. Новый владелец должны будут организовать обследование конструкций до 1 декабря этого года и разработать научно-проектную документации по реставрации до 17 декабря 2022 года.