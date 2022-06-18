«Сначала смирились, а теперь не знаю, как мы без него жили»: после 12 лет попыток забеременеть дончанка пошла на йогу, а потом — в роддом

Когда в жизнь Жени пришла йога, она дождалась малыша. Фото: личный архив героя публикации

Весь теплый сезон в Ростове и области часто можно встретить в парках и на пляжах людей, вокруг которых время будто замедляется. Это любители йоги, которые расстилают коврики и застывают в асанах, пока прохожие с любопытством их разглядывают. Это не просто клуб по интересам — уверена инструктор по йоге Анна Кодзоева из Сальска. По ее мнению, йога помогает привести в порядок любые сферы жизни и даже исполнить заветную мечту. И подтвердила свои слова историей Евгении Самойловой, которая 12 лет пыталась родить и смогла, когда стала заниматься йогой.

12 ЛЕТ ПОПЫТОК

Чем дольше инструктор йоги работает, тем больше собирает добрых историй, когда ученики не только укрепляют здоровье, но и исполняют заветную мечту. Так, однажды к ней на занятия пришла жизнерадостная Евгения. Глядя на эту улыбчивую ученицу, никто бы и не сказал, что они с мужем на тот момент уже 10 лет мечтали о втором ребенке.

- Первый наш малыш Семен родился через год после свадьбы. А через полтора-два года мы захотели второго. А не так все просто оказалось, - вспоминает Евгения. - Уже и Сема стал просить: мол, у всех братики и сестрички есть, он тоже хочет. Мне тяжело было объяснить, что не все от мамы с папой зависит.

Стали обращаться к медикам. Евгения и муж Алексей, которым сейчас 35 и 39 лет, прошли всех врачей, но многочисленные обследования показали, что все у них в пределах нормы. Сама Женя - за здоровый образ жизни: не пьет, не курит, любит спорт.

- Везде, где ни путешествовали, загадывали желание, во всех храмах просили бога дать нам деток, молитвы читала исправно. В общем, и ко всевышнему обращались, и к врачам, - перечисляет теперь уже дважды мама. - Три года назад прошла последнее лечение, но врачи сказали, что поможет нам только ЭКО. На это я пойти не решилась. И все: жили спокойно, наслаждались каждым днем.

Когда тренер узнала радостную новость, открыла группу для беременных, и она стала оказалась популярной. Фото: из архива героя публикации

РОДИЛА ЛЕГКО И БЫСТРО

Но надежды Евгения не теряла. В интернете читала много отзывов о том, что йога помогает стать мамой. Вот и пошла на занятия, но не только для результата, а потому что нравится такой подход к жизни. Мужа старалась приучить - он тоже начал понемногу заниматься йогой дома.

- Безусловно, я считаю, что йога сопутствовала тому, что спустя 12 лет ожидания я, наконец-то забеременела. Все шло к этому: мы старались, стремились. Я познакомилась с йогой, занималась дыханием, растяжкой — хотела сесть на шпагат, много занималась тазобедренными суставами. Думаю, это «расшевелило» системы моего организма, - делится Евгения.

Спустя два года занятий Евгения увидела заветные две полоски. Девять счастливых месяцев семья ждала прибавления. Во время беременности женщина продолжала заниматься, так что, появление ее малыша было праздником не только для родных, но и для большой йога-семьи.

Самые близкие мужчины, которые ждали пополнения в семье: брат, сын, муж, папа, ну и второй сынишка еще в животе. Фото: личный архив героя публикации

- Забеременела и очень легко родила благодаря тому, что Анюта продолжала вести для беременных практики. Мы работали и с дыханием, и с тазобедренными суставами. И это в родах очень сильно помогло — они были легкие, быстрые. И теперь я счастливая мама второго ребенка - мечты сбываются! - делится радостью мама. - Счастью не было предела, когда узнали о беременности. И моему, и мужа, и старшего сына, и всей родни. Я никогда не скрывала, что мы пытаемся снова стать родителями. И как-то жили без Вовы. А теперь даже не знаю, как мы без него жили.

МИНУТНОЕ УПРАЖНЕНИЕ — КОЛОССАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

А началось знакомство с йогой у счастливой мамы — не с того, что она завернула руки и ноги как рогалик. На вопрос о самых эффективных упражнениях для здоровья и молодости в голову многим почему-то приходят немыслимые асаны, когда йоги невероятным образом закручиваются, а то и на голове стоят. Инструктор Анна Кодзоева, смеясь, говорит, что и такие примеры привести может, но все-таки начать стоит с упражнений «в голове».

- В самом начале занятия мы формируем намерение на практику — для чего вы сюда пришли, что вы хотите забрать с собой после этого занятия, чтобы скопившуюся за этот час энергию не растратить попусту, а направить куда заранее запланировали. Например, успокоиться после бешеного рабочего дня или зарядиться на продуктивную работу.

Евгения считает, что йога помогла ей стать мамой. Фото: личный архив героя публикации

А самое главное упражнение, как оказалось, не требует даже коврика. И на это стоит потратить хотя бы 2-3 минутки хоть дома, хоть в рабочем кабинете, в общественном транспорте или на прогулке.

- Мы проводим сонастройку со своим внутренним состоянием. Это не потеря времени, она, наоборот, помогает его находить. Мы уделяем 2-3 минуты для сонастройки, чтобы иметь возможность энергично провести какой-то отрезок времени, а не засыпая с чашкой кофе в руке, - объясняет Анна.

ЗА-МЕД-ЛЯ-ЕМ-СЯ

Если есть возможность, нужно прикрыть глаза, советует инструктор. И просто понаблюдать за своим дыханием. Не контролировать, а просто наблюдать как вы дышите.

- Оцените свое состояние сейчас. Закрыли глазки, посмотрели внутрь себя. Почувствовали, как нос вдыхает сухой прохладный воздух, как выдыхаете влажный и теплый воздух, - описывает Анна. - После 30 секунд — минутки наблюдения мы включаем процесс осознанности и направленно замедляем свое дыхание — глубокий вход и протяжный выдох. Такое дыхание немного замедляет нас в пространстве, когда весь мир такой быстрый.

Анна поделилась упражнениями из йоги, полезными любому. Фото: личный архив Анны Кодзоевой

Уже на этом этапе можно остановиться, открыть глаза и почувствовать разницу в своих ощущениях. Если же есть возможность уделить внимание сонастройке, инструктор рекомендует просто делать мягкую и приятную разминку — плечами, шеей, разминая кисти.

- В конце мы быстро-быстро растираем ладони, пока не почувствуете в них тепло, и прикладываете к проблемным местам, которые вас беспокоят. Можно растирать и прикладывать руки несколько раз. А если ничего не болит, женщинам стоит приложить горячие ладони на низ живота.

По словам Анны, идеально уделять этому упражнению время хотя бы раз в день. А чтобы мгновенно сконцентрироваться, успокоиться и продолжить плодотворный день, стоит активно растереть мочки ушей между указательным и средним пальцем руки.

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