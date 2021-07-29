Йога, выставки и инсталляции: семья художников превратила глухое село под Ростовом в центр современного искусства и спорта

В селе в Азовском районе художественные выставки проходят прямо в поле. Фото: из архива героя публикации

Село Новониколаевка в Азовском районе Ростовской области раньше ничем не отличалось от других маленьких поселений донского края. Практически нет асфальтовых дорог, уличного освещения, спортивный и культурный досуг местных жителей тоже особым разнообразием не отличался. Так продолжалось до тех пор, пока сюда из донской столицы не перебралась супружеская пара художников - Виктория Белокобыльская и Михаил Абрамов. С их приездом в Новониколаевке буквально закипела культурная жизнь. То и дело здесь проходят необычные выставки, а в свободное время между ними местные жители занимаются йогой!

Как рассказала корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» Виктория, сменить городскую жизнь на деревенскую она с мужем решила четыре года назад.

Картины вдоль ангара смотрятся даже ярче, чем в галерее. Фото: из архива героя публикации

НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА

- Мы с супругом арендовали в Ростове мастерскую. Там делали на заказ различные объекты искусства. Сотрудничали с ресторанами, которые хотели украсить интерьеры чем-то необычным, работали с церквями – для них создавали необычные мозаичные панно. Но так вышло, что из-за кризиса спрос на товары роскоши упал, и нам стало нечем оплачивать аренду мастерской, - рассказывает Виктория.

Тогда-то муж и жена вспомнили о земельном участке, который волей случая оказался в их собственности десять лет назад.

- Участок – 24 сотки в голом поле! Там-то решили построить амбар и просто отвезти в него все наше оборудование, а это и сварочные аппараты, и муфельные печи, и листы металла, и дерево, - говорит художница.

Виктория Белокобыльская наслаждается сельской жизнью. Фото: из архива героя публикации

Сказано – сделано! Вслед за ангаром Наталья и Михаил построили на участке дачный домик, украсили территорию скульптурами и картинами, которые просто прислонили к стенам амбара. А затем пригласили на новоселье друзей.

- Приехали из Ростова человек 50. Им было очень комфортно у нас: люди гуляли на природе, рассматривали картины, пили чай, купались в речке. Никто не хотел уезжать даже когда стемнело, - продолжает женщина.

С тех пор подобные выставки в селе художники стали устраивать регулярно. Культурные мероприятия привлекли и местных жителей.

Правда, многие из них не всегда понимают идею той или иной экспозиции, но, тем не менее, с удовольствием приходят на выставки. Они почти всегда разворачиваются под открытым небом, а экспонаты могут быть любыми - металлические скульптуры, разнообразные инсталляции, картины, мозаика.

Художник Михаил Абрамов черпает вдохновение для творчества в природе. Фото: из архива героя публикации

ВОСТОЧНЫЕ ПРАКТИКИ

Муж и жена все делают своими руками и удовольствием знакомят односельчан с современным искусством. Пара уверена, что людям надоели торговые центры и кафе - им нужны новые пространства и новые ощущения. А в Новониколаевке все для этого есть – свежий воздух, прекрасная природа и чудесный вид на реку Кагальник. Ну и конечно – необычное и завораживающее творчество. А еще Виктория приобщила селян к йоге.

- Я сама ею регулярно занимаюсь на веранде. Как-то пошла в магазин, а продавец у меня спросила, можно ли ей присоединится , я, конечно, сказала: «Да».

Сама Виктория не представляет жизни без йоги. А теперь и селяне прониклись ее прелестями.

Виктория занимается йогой с жительницами села. Фото: из архива героя публикации

- Я уже не могу без йоги. В шесть утра я уже готова с ковриком мчать на занятие к Виктории, – говорит местная жительница.

Кстати, в селе по воскресеньям на практики собирается довольно внушительная группа – человек 10-12.

Осенью супруги планируют провести в Новониколаевке провести третью выставку. Ее основной темой станет космос. Подробности Виктория пока держит в секрете, но гарантирует, что будет интересно.

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