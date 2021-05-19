"Хочу все бросить и переехать!": Сделавший из подъезда картинную галерею художник против, чтобы его произведения переделывали

Ростовский художник Константин Николаев прогремел на весь мир своей любовью к искусству.

Всемирно известный ростовский художник хочет оставить все и уехать. Его знаменитый подъезд, который в течение нескольких лет он превращал в картинную галерею, опять хотят перекрасить и сделать как у всех. Об этом Константин Николаев рассказал корреспонденту "КП-Ростов-на-Дону". Напомним, мужчина более 20 лет превращает обычный подъезд многоэтажки в картинную галерею. Дворцовый интерьер в итальянском стиле, роскошный антураж и украшенные картинами стены, а еще - повсюду зеркала. И жильцы здесь каждый день попадают в музей.

А так было. Фото: СЕЛИМОВ Артур

ЗАЧЕМ ВОЗВРАЩАТЬСЯ В 80-Е

- Вот я не понимаю, откуда у всех председателей тяга ломать и перекрашивать, - возмущен талантливый ростовчанин. - Создал уникальный подъезд, на который приезжали смотреть не только со всей России, но и со всего мира! Так его опять хотят сделать "как у всех". В голове не укладывается, но с появлением нового председателя история повторяется год от года.

Художник Константин Николаев. Фото: СЕЛИМОВ Артур

Такой вывод художник сделал после того, как увидел работы по благоустройству, которые проводят возле его дома.

- У нас сейчас принялись украшать лавочки, красят их в цвет радуги, и декоративные камни мои тоже хотят перекрасить, - возмущается творец. - Это же безвкусица полнейшая! Так делали в 80-х. Зачем возвращать "кугутскую радость" в 2021 год?

Скамейки теперь как у всех. Фото: СЕЛИМОВ Артур

"МНЕ ТВОИХ ВЕНЗЕЛЕЙ НЕ НАДО!"

Постепенно окружающий пейзаж известного во всем мире подъезда, становится похожим на обычный двор из советского прошлого. Сейчас преобладают серые и бежевые тона. Мнения художника - о преображении территории в округе никто не спросил.

- Мне твоих вензелей не надо, - так мне ответил наш председатель, - говорит Николаев. - И ладно бы хоть покрасили нормально, так нет - все в краске, в каплях и разводах. Ну как можно так уродовать место возле моего подъезда?

В подъезде можно увидеть разные работы художника. Фото: СЕЛИМОВ Артур

А сейчас над подъездом нависла новая угроза: плановый ремонт уже требуется на первом этаже многоэтажки. А украшенные Константином старые почтовые ящики хотят поменять на новые. Так же планируется заменить доску для объявлений.

- Хотят сделать как положено, оригинальные решения не нравятся нашему ТСЖ, - рассказывает Константин.

Вот такая красота сейчас есть. Фото: СЕЛИМОВ Артур

ЖИЛЬЦАМ НУЖНА КЛАДОВКА

Председатель ТСЖ Людмила Камнева к вопросам от журналистов уже давно привыкла. По ее словам, конфликтный вопрос сейчас возник между соседями с шестого и восьмого этажей. Жильцы двух квартир написали заявление, что хотят себе в пользование кладовку. Но сейчас вход замурован: там стоит стена, украшенная декором.

- Николаев не хочет, чтобы разрушали стену потому, что там висит его картина, - говорит председатель. - Мы даже готовы все восстановить в стилистике подъезда. Никто переделывать подъезд глобально не хочет. Только первый этаж хотим привести к должному виду, 8 лет ремонта не было.

Как утверждает председатель, все вопросы она выносит на общее обсуждение, жильцы не против ее инициатив, кроме Константина.

У каждого этажа - всегда изюминка. Фото: СЕЛИМОВ Артур

- Сейчас он против любых изменений, так как считает что подъезд его, - продолжает председатель, - но он общий. И вообще, изначально, когда художник начал украшать подъезд, не спросил об этом жильцов. Ни с кем не обсуждал: что и как он будет делать.

К слову, Константин Николаев без боя сдаваться не собирается. Он записался на прием к сити-менеджеру Ростова-на-Дону Алексею Логвиненко, чтобы глава разрешил этот спорный вопрос.

- В 2008 уже хотели разобрать наш подъезд, тогда я обратился к тогдашнему мэру Михаилу Чернышеву и он поставил в этом вопросе точку, - рассказывает художник. - На самом деле я уже устал бороться. Хочу уже переехать в другое место, бросить все и забыть.

Художник рисовал каждую картину сам. Фото: СЕЛИМОВ Артур

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

"Жильцы должны договориться"

Ваган БЕГЛАНЯН, юрист:

- Каждый собственник квартир вправе самостоятельно решать вопрос о формате своего почтового ящика, если общим собранием принято решение заменить ящики, то художник может конкретно свой ящик оставить в прежнем виде, но другие ящики придется переделать.

Неотделимые улучшения всегда должны осуществляться с согласия жильцов, оформленного на общем собрании, путем голосования. Если подобной процедуры не было, то прав на неотделимые улучшения у "инициативного жителя" нет, кроме случаев, когда такие улучшения можно отделить без вреда для самой конструкции и ее внешнему основному виду.

Такую красоту жильцы видеят каждый день. Фото: СЕЛИМОВ Артур

Что касается кладовки, если стена была замурована в результате законной перепланировки, то ее изменение должно быть оформлено решением общего собрания жильцов, и в дальнейшем с получением разрешительных для перепланировки документов. Если же стену замуровали самоуправно, то приведение в прежний вид осуществляется без дополнительных согласований в органах власти путем принятия решения общим собранием жильцов, поскольку общее имущество находится в управлении всех жильцов дома. Как видим все спорные вопросы должны решаться только путем общего голосования жителей дома.

Лепнина прямо в подъезде. Фото: СЕЛИМОВ Артур

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Цыганское барокко нравится не всем!»: Ростовский художник, сделавший из подъезда картинную галерею, пожаловался на вандалов

Ростовский художник Константин Николаев стал известен на весь мир своей любовью к искусству. Вот уже больше 17 лет мужчина из чувства прекрасного, пытается приучить к нему и своих соседей. Все бы ничего, однако, вопреки ожиданиям, некоторые против жить в музее и предпочитают красивым пейзажам, вензелям и лепнине разрисованные стены и засохшие газоны. И найти на таких управу ростовчанин не может даже при помощи полицейских. (подробности)