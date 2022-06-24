Астроном рассказал особенности редкого парада планет в Ростовской области

Парад планет можно было частично увидеть в ночь на 24 июня Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В ночь на 24 июня жители Ростовской области могли стать свидетелями невероятного астрономического события — парада планет. Зрелище довольное редкое — в следующий раз Марс, Юпитер, Меркурий, Венера, Сатурн и Луна выстроятся в один ряд только в 2040 году. Что можно было увидеть в телескоп прошедшей ночью, рассказал директор учебной обсерватории ЮФУ Валерий Федорович Тупицын.

ТРИ ПЛАНЕТЫ — ВНЕ ОБЗОРА

Как следует из анонса этого астрономического события, самые лучшие условия для наблюдения парада планет были у жителей юга РФ и республик Донбасса, начиная с 3:30 до 4:00. Однако, по словам директора обсерватории, единственный способ увидеть полный парад планет - подняться над эклиптикой на два миллиона километров вверх и оттуда посмотреть на нашу Солнечную систему.

- Тогда можно увидеть Солнце впереди, а за ним рядышком стоят планеты, - рассказывает Валерий Федорович. - С Земли увидеть парад планет невозможно. Как минимум три планеты сильно отдалены от солнца, поэтому их мы не увидим даже с помощью телескопа. Планеты выстроены по одной линии. Соответственно, они друг на друга накладываются - в одну звездочку. В любом случае, парад мы не увидим.

Рассмотреть планеты можно было лишь в телескоп. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По словам ученого, планеты двигаются по своим орбитам на каком-то расстоянии друг от друга. Для людей с Земли это просто три отдельные планеты.

СМОТРЕТЬ ЗА ГОРОДОМ

Сейчас планеты находятся очень низко над линией горизонта, всего в 5-10 градусах. Поэтому увидеть их в городе, где этому мешают деревья и дома, практически невозможно. Нужно выезжать на местность, где открыт горизонт. Там можно их разглядеть в телескоп.

- Представляете, что такое 5 градусов? - задает вопрос астроном. - Это ширина одного пальца на вытянутой вперед руке. Два пальца — это уже 10 градусов, три пальца — это 15 градусов. В этом пределе, до 10 градусов, сейчас и находятся эти планеты на небе. Мы видим Луну, Юпитер и Марс — вот тебе и весь парад из трех планет. Так что увидеть горизонт можно только там, где открытая местность.

ДО 100 ПЕРСЕИД ЗА НОЧЬ

Ближайший «звездопад» — метеорный поток Персеиды — ростовчане смогут увидеть в августе этого года. Весь поток будут проходить недели две, постепенно нарастая и убывая, достигнув своего пика 12-13 августа.

- Чтобы увидеть персеиды, нужно просто сесть ночью в кресло и смотреть в направлении востока и юго-востока, - делится советом директор обсерватории. - Всю ночь сидеть, кормить комариков и ловить эти метеоры: упал — упал — упал.

Как уточняет ученый, в условиях города из всего этого потока можно увидеть лишь одну треть. Город дает засветку, а большая часть метеоров довольно «слабенькие». Тем не менее, за ночь можно увидеть до сотни падающих «звезд».

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