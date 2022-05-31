Ростовский астроном рассказал, где и когда наблюдать новый метеорный поток Тау-Геркулиды

Звездопад начался 19 мая. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростовчан ожидает новый метеорный поток Тау-Геркулиды. Пик звездопада приходится на 31 мая, но продлится до 19 июня. Осложнять просмотр звездопада может лишь то, что он наиболее активен рано утром. Директор учебной обсерватории ЮФУ Валерий Тупицын рассказал подробнее об астрономическом явлении.

- Посмотреть, конечно, сложно, но, если забраться повыше, примерно на 12-й этаж, то метеорный поток все же можно увидеть, потому что горизонт будет ближе. За все время просмотра есть вероятность увидеть всего пять - шесть метеоров, - рассказал "КП - Ростов-на-Дону" Валерий Тупицын.

По мнению специалиста, не стоит верить слухам о том, что ожидается настоящий метеорный дождь, активность которого может достигать тысячи метеоров за час. Астроном заверил, что поток Тау-Геркулиды не входит в список активных. Более зрелищными являются его "собратья": Аквариды, Геминиды и Персеиды.

Этот метеорный поток длится ровно месяц - с 19 мая по 19 июня. Шлейф метеоров оставляет комета Швассмана-Вахмана. Поток считается малоактивным, но некоторые специалисты ожидают, что в 2022 и 2049 годах скорость может быть значительно выше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовский астроном рассказал, как наблюдать редкий метеорный поток Эта-Аквариды.

Жители донского региона увидят это явление впервые за 35 лет.

"Голубая луна", яркий Марс и метеорный поток: какие небесные явления ждут ростовчан в октябре

Рассказываем, где и как можно будет наблюдать редкие события. (Подробности)