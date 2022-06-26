Голубиный орнитоз и бешенство: зоолог рассказал, чем опасны животные, которые встречаются в Ростове

Ученый считает, что со многими животными лучше не контактировать. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Кроме кошек и собак в городах Ростовской области встретить много других животных и птиц. Уже для ростовчан привычными стали голуби и чайки, а летом людям нередко приходится спасать случайно залетевших летучих мышей. Бывают и случаи, когда в лесополосах жители встречают диких кабанов и лис.

Южного федерального университета Алексей Тихонов рассказал, чем опасно столкновение даже с на вид безобидными животными и какие болезни они переносят.

ГОЛУБИНЫЙ ОРНИТОЗ

Сизые голуби, которых некоторые называют «городскими крысами», переносят многие известные заболевания. Как отмечает Алексей Тихонов, зоологи к этому вопросу относятся очень нервно.

- Иногда родители радуются и не видят опасности, если ребенок играет со стаей голубей. Однако потенциально возможно заражение различными заболеваниями, - уточняет специалист. - В частности у этих птиц переносят орнитоз. Голуби даже умереть от него могут.

Голуби не так безобидны, какими кажутся. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оказывается, орнитоз может быть опасен и для людей. В большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме. Однако если речь идет о ребенке, орнитоз может спровоцировать дальнейшие хронические заболевания, выявить причины которых сложно.

- Мы сталкиваемся с критикой родителей: «Вот из-за ваших прививок у нас менингит», - рассказывает Алексей Тихонов. - А на самом деле, менингит возник из-за того, что у ребенка в детстве был орнитоз. Хроническое заболевание проявилось позже.

ЛЕТУЧИЕ МЫШИ — В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Из-за пандемии ученые всего мира в последние два года обратили пристальное внимание на летучих мышей. Алексей Тихонов также советует проявлять осторожности при встрече с ними. И дело не только в их угрожающем внешнем виде.

- У летучих мышей находят различные возбудителя, которые потенциально опасны для человека, - поясняет зоолог. - Одних коронавирусов — куча разновидностей. Из них многие опасны. В том числе опасность представляют те летучие мыши, которые живут в Ростовской области.

Летучими мышами ученые особо заинтересовались после начала пандемии коронавируса. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

БОЛЬНОЙ БАКЛАН — БОЛЬШАЯ ОПАСНОСТЬ

Баклана в городе можно встретить нечасто, но и такие случаи бывают. Самая правильная стратегия взаимодействия человека с дикими животными — это вообще не контактировать с ними, считает эксперт.

- Мы-то, специалисты, вынуждены общаться с ними, - констатирует ученый. - Так, в каком-то ростовском сообществе была фотография большого баклана с вопросом «Как помочь больной птичке?». Самый правильный вариант в этом случае - не подходить и не контактировать с ним. Если птица сидит, то она наверняка чем-то больна и может быть опасна для человека. Тот же самый большой баклан — это носитель опасных для человека природно-очаговых заболеваний, таких как геморрагические лихорадки, которые могут быть смертельными.

КАБАНЫ И ЧАЙКИ НА СВАЛКЕ

По словам специалиста, такие дикие животные, как кабаны, лисы и косули, могут заходить на территорию города. Обычно это связано с тем, что животное заблудилось или проголодалось. В поисках пищи, звери могут забредать на городские улицы. Особенно кабаны, которые, как и домашние свиньи, являются всеядными.

- Для кабанов мусорный бак — вполне себе источник пищи, - утверждает эксперт. - Дикие животные, конечно, к такому «меню» не приспособлены.

Чайки кормятся на полигонах отходов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По-хорошему, все большие свалки должны быть изолированы от животных — как от диких, так и от домашних. Но на практике над полигонами твердо-бытовых отходов в Ростовской области кружат стаи чаек и грачей. В большой стае какие-то птицы могут быть заражены.

- Далеко ходить не надо. Мои студенты однажды насчитали в городе несколько десятков тысяч особей грачей, - уточняет ученый. - Утром птицы летят на свалку, а вечером - обратно. Одна такая стая может насчитывать 35-40 тысяч птиц. Нередко можно увидеть погибших птиц.

БЕШЕНЫЙ ЛИС

Проблема заражения различными заболеваниями остро стоит и у охотников. Обычно любители дичи охотятся на крупных животных, а потом привозят трофеи и готовят из мясо какое-то блюдо. Благодаря термической обработке убиваются многие микробы. Но теоретически и охотники могут заразиться.

- В Ростовской области довольно часто дикие животные становятся носителями бешенства. В частности, лисы, - продолжает Алексей Тихонов. - Надо понимать, если в природе к человеку подойдет дикая лиса и станет ластиться, тереться о него, то есть два варианта причины этого. Перед вами может быть сбежавшее домашнее животное, но вероятность этого стремится к нулю. В 99 процентах случаев это больное бешенством животное.

Лисы - основные переносчики бешенства. Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Бешенство — это необязательно агрессия, подчеркивает зоолог. Главным симптомом заболевания является нестандартное поведение, в том числе излишне дружелюбное отношение к человеку. Однажды на природе к Алексею на расстоянии нескольких метров подошел лис. Но оказалось, что это годовалый неопытный лисенок, который только-только входил во взрослую жизнь. Когда лисята подрастают, лиса обычно прогоняет своих детей. И тот лисенок еще не очень хорошо умел охотиться и добывать себе пищу. Он присматривался к сидящей в водоеме птице, не замечая людей.

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