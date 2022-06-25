Алексей Логвиненко прокомментировал ситуацию с горячим водоснабжением в Ростове

Власти и ресурсники обсудили, как не допустить впредь столь долгих отключений. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

Уже 44 дня ростовчане нескольких районов города живут без горячей воды. Все началось, когда ростовские тепловые сети стали проводить первый этап гидравлических испытаний 12 мая. Тогда горожанам обещали вернуть водоснабжение не позже 25 мая. Без горячей воды остались 1 375 домов в четырех районах города: в Советском, Железнодорожном, Ленинском и Октябрьском.

Но после 25 мая подачу не восстановили, а лишь увеличили для 412 многоквартирных домов срок практически вдвое - до 27 дней, так как за две недели первичных испытаний было выявлено 39 дефектов. Сейчас без горячего водоснабжения все еще остаются 44 дома.

Градоначальник Алексей Логвиненко обозначил эту проблему как главную в Ростове на сегодня. Что делать, чтобы ситуация не повторилась, обсудили в администрации города во время совещания по вопросу проведения гидравлических испытаний тепловых сетей и восстановления горячего водоснабжения потребителей.

КОЛИЧЕСТВО ПОВРЕЖДЕНИЙ УВЕЛИЧИЛОСЬ В 3-4 РАЗА

На этой неделе ремонтные работы проводились на Малиновского, 46. Но произошла утечка теплоносителя в районе дома № 38 во время заполнения системы и повторного подключения. Теплотрассу вновь пришлось остановить.

Начался и второй этап испытаний тепловых сетей от центральной котельной. Сейчас без горячей воды обходятся 793 дома в трех районах.

- Продление сроков подключения было вызвано увеличением количества порывов. Ведь кроме испытаний на прочность каждые пять лет проводятся испытаниями и на максимальную температуру теплоносителя, - говорят представители ростовских теплосетей. - Во время испытаний количество повреждений увеличилось в три-четыре раза.

Но со следующего года ресурсники планируют сократить отключения горячей воды до нескольких дней благодаря переходу на новый способ опрессовки тепловых сетей. Это должно помочь проводить испытания по жилым кварталам без отключения воды для большего числа потребителей.

НЕ ДОПУСТИТЬ ПОВТОРЕНИЯ СИТУАЦИИ

Чтобы решить проблему тысяч ростовчан, администрации пришлось обращаться в прокуратору. В итоге было возбуждено дело об административном правонарушении в отношении гендиректора «Лукойл-Ростовэнерго» за нарушения при первом этапе гидравлических испытаний. Были также направлены обращения в адрес Госжилинспеции Ростовской области и в Роспотребнадзор.

По словам главы администрации города Алексея Логвиненко, власти будут рассматривать вопрос о возможности передачи «Лукойл-Ростовэнерго» в муниципальную собственность, а сейчас компания с огромными долгами потребителей контролирует большую часть рынка тепловой энергии в Ростове.

- Доводы представителей РТС о непредвиденных обстоятельствах при запуске горячего водоснабжения в домах - не оправдания сложившейся ситуации, - считает Алексей Валентинович. - Мы не можем себе позволить повторения произошедшего. Мы не можем опять допустить, чтобы тысячи жителей неделями оставались без горячей воды. Ограничения в две недели - максимальный лимит по времени. А все, что выше - критическая ситуация.

На основании проверки по фактам задержки горячего водоснабжения прокуратура города уже возбудила дело об административном правонарушении в отношении генерального директора «Лукойл-Ростовэнерго». Кроме того, вынесено предостережение о недопустимости срыва сроков запуска горячего водоснабжения.

Обсудили и альтернативное решение. Так, муниципальное предприятие «Теплокоммунэнерго», которое контролирует лишь 30% рынка, работает без субсидий и не срывает сроки запуска горячий воды.

- Передача «Лукойла» городу потянет большую финансовую нагрузку для бюджета. Но у нас нет другого выхода, - объясняет сити-менеджер. - Муниципалитет точно будет искать деньги на реконструкцию и замену теплотрасс, будет кредитоваться,