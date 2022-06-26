Закрашивали логотипы маркером и меняли названия: сотрудница ростовского «Макдоналдса» рассказала, как из ресторана делали «Вкусно и точка»

Пока все рестораны закрыты. Фото: Екатерина Попова.

В марте компания «Макдоналдс» приостановила работу почти всех ресторанов на территории России. И если спортсмены и зожники пожелали бургерам попутного ветра, то фанаты фастфуда восприняли событие болезненно. Однако летом рестораны заработали в Москве под новым брендом «Вкусно и точка», а теперь готовятся к открытию в Ростове.

Журналисты «КП-Ростов-на-Дону» пообщались с сотрудницей ростовской сети быстрого питания, чтобы узнать, чем нас удивит новое меню, изменятся ли цены и когда ждать долгожданного открытия обновленных ресторанов в донской столице.

ГРУСТНО И ТОЧКА

- О том, что «Мак» теперь «Вкусно и точка» мы узнали только 12 июня, ровно в тот момент, когда открылся первый ресторан в Москве. В интернете, конечно, больше всего обсуждали название, развернулось целое соревнование на самую креативную рифму. Тут тебе и «сын без носочка», и уже каноничное «грустно и точка». Нам же, работникам, привычно было называть ресторан просто «Мак», с новым названием сокращение так просто не придумаешь. Но думаю, со временем появится.

В марте заведения приостановили деятельность. Фото: Екатерина Попова.

А вот чего точно никогда не будет, так это былого интерьера. Планируется перекрасить стены, убрать вывески, а также любые атрибуты, где когда-то мелькала буква «М». Мы с сотрудниками на протяжении недели все это зачищали и выбрасывали. Пришлось даже попрощаться с любимыми вещами.

Раньше за активную работу нам выдавали памятные подарки, кружки, майки, и даже часы с логотипом. А теперь большую часть из этого, скрепя сердце, пришлось вынести на мусорку. На память разрешили оставить лишь значки, правда их на работу носить теперь нельзя.

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ «РАНЬШЕ БЫЛО ЛУЧШЕ»

- Единственное, что напоминает о «Макдональдсе» – это порционные соусы. Правда и с ними не все так просто. На каждой упаковке был рисунок с логотипом, и вот его то сотрудникам пришлось замазывать черным маркером. И это не 10 и даже не 20 штучек, а целые коробки. Выкидывать такое добро жалко, срок годности то хороший, вот и устроили мы кружок «очумелые ручки». Зато все остальное безжалостно утилизировали: картонные коробки, пакеты, стаканчики и даже белые брендированные салфетки.

Летом вывести ресторанов начали демонтировать. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

А вот рецепты любимых блюд останутся без изменений, из меню уберут только запатентованные позиции «Бигмак», «Бигтейсти», «Хеппи мил», и «Макфлури». Большинство же просто поменяют название. Например, бургер «Роял», теперь «Гранд», «Роял Де Люкс» отныне «Гранд Де Люкс», «Макчикен премьер» — просто «Чикен премьер», а «Макчикен наггетсы» — просто наггетсы. Для любителей «раньше было лучше» в меню останутся чикенбургеры, чизбургеры, гамбургеры, стрипсы, и креветки в кляре. Уверена, разницы во вкусе никто не заметит, ведь поставщики остались прежними.

ПОРА ПОДНЯТЬ ПАРУСА

- Цены тоже поменялись. Например, стоимость чикенбургера увеличится с 52 до 55 рублей, чизбургера — с 57 до 59, картофеля по-деревенски — с 77 до 85 рублей. И да, останется любимый десерт — вишневый пирожок, правда теперь его можно будет купить на 9 рублей дороже. «Хеппи милы» заменят на детские обеды.

"Вкусно и точка" уже заработала в Москве. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Да, изменения коснулись многого, но зато условия для сотрудников обещают прежние. Зарплатная ставка, бесплатное обучение, медицинские книжки, и прочий пакет официальных радостей. Хотя, как мне кажется, некоторые работники уже привыкли сидеть дома и получать минимальную зарплату, по факту ничего не делая. Но пора поднять паруса, открытие точек в Ростове состоится уже в середине июля. Надеюсь, любителей вкусно поесть за это время меньше не стало.

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