Бездомная дворняга из Ростова стала звездой всероссийского фестиваля граффити и нашла хозяев

Собачка Люся стала моделью для питерского художника Стаса Багса. Фото: предоставлено центром "Собачий патруль" / Светлана СИБАГАТОВА, Юлия ТРУТНЕВА.

Бездомные собаки - практически визитная карточка большого города. Почти в каждом районе можно встретить стаю псов, которые рыщут в поисках еды. На ум приходят новости, когда в разных городах страны собаки нападали на домашних животных и даже на людей. Эта проблема привлекла внимание уличных художников. И одна четвероногая ростовчанка, обычная дворняга без своего угла, стала героиней мурала - огромного изображения на стене здания.

На рисунке изображена собака верхом на игрушечной лошадке. В ухе у песика - фирменная пластиковая бирка ростовского центра стерилизации собак «Собачий патруль». «КП - Ростов-на-Дону» узнала у директора центра Маргариты Карповой, что у этого персонажа есть реальный прототип. Это собака Люся, которая долго жила в Ростове без хозяев и, наконец, обрела семью в Санкт-Петербурге.

ДВОРНЯГА - МУЗА ХУДОЖНИКА

Как Люся стала музой художника? У ее гигантского портрета очень непростая история. Оказалось, учредитель центра Татьяна Шишкина предложила организаторам фестиваля уличного искусства «Ничего страшного» стену организации для творческих экспериментов.

- Она спросила, не хотят ли художники создать одно из произведений на территории «Собачьего патруля», – рассказывает Маргарита.

Идею подхватил уличный художник из Санкт-Петербурга Стас Багс и предложил несколько эскизов. Раньше он уже помогал животным в питерских приютах. За основу концепции взял известный фотомем: кот толкает собачку, сидящую на игрушечной лошадке. Но куда на центре помощи дворнягам рисовать породистую и не обиженную жизнью героиню? Да и не коты привозят собак в центр, а волонтеры.

Добровольцы быстро объяснили граффитчику, что пациенты центра выглядят совершенно иначе - это, как правило, несчастные беспородные дворняжки. И выслали художнику десятки фото собак, которые когда-то попали в «Собачий патруль». Стаса вдохновила именно Люся.

УЕХАЛА В СЕВЕРНУЮ СТОЛИЦУ

Как оказалось, волонтеры забрали Люсю из другого приюта. Она пробыла в центре на реабилитации какое-то время, ее стерилизовали.

У персонажа есть реальный прототип. Фото: предоставлено центром "Собачий патруль" / Светлана СИБАГАТОВА, Юлия ТРУТНЕВА.

После чего волонтеры через Интернет нашли ей дом. А теперь не перестают удивляться, что ее нарисовал именно питерский художник, ведь Люся теперь тоже прописалась в северной столице. Хозяйка из Санкт-Петербурга постоянно делится фотографиями своей новой подружки. Волонтеры к частной жизни относятся щепетильно - и к человеческой, и к собачьей, поэтому имя счастливой хозяйки раскрывать не стали. Но не смогли не похвастать: и собачка, и ее хозяйка очень счастливы, что нашли друг друга.

ПИТЕРЦЫ ЕДУТ В РОСТОВ ЗА ПИТОМЦАМИ

Такие как Люся собаки проходят через центр «Собачий патруль» каждый день, и их очень много. Но это не приют, уточняет Маргарита. Оставаться собакам здесь нельзя.

- Мы не занимаемся содержанием или собиранием животных с улицы, - подчеркивает женщина. - Мы ведем планомерную работу, с помощью стерилизации снижая количество бездомных животных. Только так можно обеспечить более гуманное существование собак на улице. Если их будет мало, они уже не будут бороться за выживание, сбиваться в стаи и страдать так, как они страдают сейчас.

Собак в центр привозят волонтеры и обычные жители. Фото: предоставлено центром "Собачий патруль".

По ее мнению, самым главным результатом работы волонтеров станет то, что ростовчанам станет комфортнее выходить на улицу, а число безнадзорных животных постепенно сойдет на нет.

К слову, в Санкт-Петербурге, где сейчас живет собачка Люся, проблема бездомных собак практически решена. Там программа бесплатной стерилизации и вакцинации действует несколько лет. Поэтому жители культурной столицы и едут в Ростов-на-Дону в поисках питомцев - у себя бесплатного обаятельного песика им уже не найти.

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