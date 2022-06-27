В Ростове сотрудницы аптеки подрались с серийным грабителем, ворвавшимся на склад лекарств

Мужчина ворвался в помещение, где хранились коробки с лекарствами. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ростове сотрудницы аптеки проявили удивительную смелость и вступили в схватку с грабителем. Мужчина ворвался в помещение и пытался обчистить прилавки, однако встретил нешуточный отпор. Инцидент произошел в аптеке на пересечении проспектов Ленина и Нагибина.

БОЙ ЗА ТАБЛЕТКИ

Мужчина в медицинской маске сначала не привлек внимания сотрудников. Зайдя в аптеку, он ничем не отличался от других посетителей, разглядывал витрины и ждал своей очереди. Однако когда стоявшая перед ним покупательница вышла, а фармацевт отвлеклась, он ворвался в помещение, где хранятся лекарства.

Две сотрудницы аптеки – молодые женщины – не испугались и не растерялись. На кадрах с места происшествия видно, как они бросаются на грабителя, пытаясь отобрать у того таблетки, мужчина начинает отбиваться. При этом со стеллажей на всех участников потасовки падают коробки с лекарствами.

В какой-то момент злоумышленник ударил одну из фармацевтов с такой силой, что та не удержалась на ногах. Однако женщина тут же пришла в себя и попыталась остановить грабителя и забрать таблетки.

К сожалению, усилия женщин успехом не увенчались. Как пояснили в донской полиции, мужчина еще и угрожал сотрудникам ножом.

ПРОНИКАЛ ЧЕРЕЗ ФОРТОЧКУ

На свободе 27-летний грабитель оставался недолго. Почти сразу после инцидента его задержали полицейские.

Выяснилось, что этот налет на аптеку был не первым в «послужном» списке ростовчанина. Его подозревают в целой серии подобных нападений — по версии следствия, за июнь он совершил три таких преступления. Аптеки выбирал те, которые расположены в районе пересечения Ленина и Нагибина.

Целью налетов были не деньги, сильнодействующие вещества. Правоохранители считают, что действовал он примерно по одной схеме: подъезжал к аптекам на такси и проникал в зону хранения - в некоторых случаях делал это через форточку. После этого забирал необходимые ему препараты и скрывался с места происшествия. Если сотрудники оказывали особое сопротивление, налетчик угрожал им ножом.

- В отношении подозреваемого завели дело по статям «Разбой» и «Грабеж», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Кстати, у ростовчанина уже есть судимости за незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотических средств и за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.

Если суд признает подозреваемого виновным, он может сесть в тюрьму на срок до десяти лет.

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