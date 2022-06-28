Председатель донского Заксобрания поздравил молодых парламентариев с началом работы

Александр Ищенко поздравил молодежный парламент шестого созыва с началом работы. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростове прошло первое организационное заседание молодежного парламента шестого созыва при Законодательном собрании Ростовской области. С началом работы молодых людей поздравил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

«РОССИЯ – СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

- Молодежь – самая активная и мобильная часть общества, которая быстрее всего откликается на происходящие перемены, адаптируется к ним и, по большому счету, изменяет настоящее развитие своей страны. Очевидно, что именно от молодежи мы ждем новых идей, нестандартных решений, тех предложений, которые будут полезны не только вам самим, но и обществу в целом. От вашей целеустремленности, от желания принести пользу во многом зависит прогрессивное развитие нашей станы и, в частности, Ростовской области, - обратился к молодым парламентариям спикер донского Заксобрания.

По словам Александра Ищенко, один из основных приоритетов государственной политики – предоставить возможность молодым людям раскрыть свой творческий потенциал, найти достойное место в жизни, ярко проявить себя в государственной и общественной деятельности.

- А молодежный парламент - это одна из важнейших площадок, на которой вы можете это сделать, - обратился Александр Ищенко к собравшимся.

В день открытия первого заседания молодежного парламента нового созыва при Законодательном собрании Александр Ищенко напомнил, что существует лозунг «Россия – страна возможностей».

- Он обязывает органы государственной власти постоянно создавать и находить новые, востребованные молодыми людьми инструменты для доступности хорошего образования, для профессионального старта в карьере, для льготных условий в приобретении жилья, для поддержки молодых семей с маленькими детьми. И с каждым годом палитра такой поддержки становится все разнообразнее. Так, 23 июня донским парламентом утверждена идея, поддержанная губернатором региона Василием Юрьевичем Голубевым, о предоставлении ипотеки в 1 % выпускникам вузов, получившим дипломы с отличием и принявшим решение начать работать в Ростовской области. Также хочу отметить, что в последнее время именно по инициативе донской молодежи было принято несколько важнейших законодательных решений, в том числе и на федеральном уровне, связанных с трудоустройством молодых специалистов, с защитой прав детей-сирот, детей из многодетных семей, вступающих во взрослую жизнь. Одним словом, молодые парламентарии Ростовской области держат руку на пульсе молодежных проблем. Они активно ставят перед своими старшими коллегами проблемные вопросы, которые мы просто обязаны решить, поскольку они продиктованы самой жизнью и донесены до нас самой молодежью, - прокомментировал спикер Заксобрания.

ПАТРИОТИЧЕСКЯА РАБОТА – В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ

Также спикер Заксобрания отметил важность патриотической работы молодых парламентариев и поблагодарил их за акции, посвященные Великой Отечественной войне, и развитие сотрудничества с молодежью республик Донбасса.

Кроме этого, Александр Ищенко сказал ребятам, что те могут подготовить предложения в адрес Законодательного собрания.

– Общественные обсуждения, встречи, экскурсии - любые предложения по проблемным вопросам, которые волнуют вас и жителей тех муниципалитетов, которые вы представляете. Каждое ваше предложение будет тщательно изучено, проработано, и, уверен, большинство из них реализовано. Нам важно выстроить такое сотрудничество и взаимодействие с вами, чтобы польза была обоюдной. Депутаты донского парламента готовы работать с вами и обсуждать наиболее острые и злободневные вопросы. Вместе нам по плечу любая задача, - пояснил он.

Кроме того, председатель донского парламента внес на рассмотрение молодежного парламента кандидатуру Ольги Мирошниченко для избрания ее председателем. Кандидатура была одобрена единогласно.

РАБОТА С МОЛОДЕЖНЫМ ПАРЛАМЕНТОМ ДНР

Ольга Мирошниченко поблагодарила за доверие и отметила, что новый созыв молодежного парламента не только продолжит лучшие практики своих предшественников, но и обогатит их.

- Совсем недавно я вернулась из Донецкой народной республики и считаю, что очень важным направлением работы нашего областного молодежного парламента является взаимодействием с молодежным парламентом ДНР, - рассказала председатель молодежного парламента при ЗС.

Результатом встречи в Донецкой народной республике стала разработка проекта соглашения о сотрудничестве между молодежным парламентом при донском Законодательном собрании и молодежным парламентом ДНР.

- Цель соглашения - развитие межпарламентских связей, обмен опытом законотворческой и общественной деятельности. Основные направления, по которым мы хотим взаимодействовать, - поддержка молодых семей, молодых специалистов, социальная защита молодежи, охрана окружающей среды, совершенствование работы органов молодежного самоуправления. Ну и, конечно же, это реализация совместных инициатив и проектов на территории как ДНР, так и у нас в Ростовской области, - прокомментировала Ольга Мирошниченко.

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