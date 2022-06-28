Депутаты донского парламента обсудили проблемы ремонта домов - памятников

Зампредседателя Заксобрания Светлана Мананкина провела круглый стол, посвященный сохранению объектов культурного наследия. Фото: пресс-служба ЗС РО

Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области вместе с профильными экспертами в преддверии круглого стола, посвященного сохранению объектов культурного наследия, побывали на одном из таковых. Речь идет о многоквартирном доме, расположенном на пересечении улицы Пушкинской и проспекта Соколова. Здание построено в 1910 году. Объект культурного наследия регионального значения «Доходный дом П.С. Шатова» стал примером, который показывает, какие подводные камни кроет в себе ремонт исторических зданий.

УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Отметим, что дискуссия по поводу ремонта данного дома ведется уже давно.

Капремонт многоквартирного дома-памятника планировалось провести еще в прошлом году, но сроки сдвинулись. Зато теперь, уверяет подрядчик, уже до начала отопительного сезона, стартующего в октябре, будет завершен комплексный ремонт кровли и фасада. Также в доме появится новый лифт.

Чтобы не вызвать нареканий общественности, которые появляются всякий раз при ремонте объектов культурного наследия, проект много раз обсуждался и корректировался.

В результате удалось добиться уникальных решений. Так, окна будут такими, как в начале прошлого века - деревянные рамы и исторически верная расстекловка.

Но уже сегодня понятно, что на сто процентов к изначальному облику вернуться не получится. Это связано с несовершенством действующего законодательства.

ПРОБЛЕМНЫЕ МЕСТА

Отметим, что проблемные места есть на фасаде: по нему проходит много проводов. Также в разрез с историческим обликом идут балконы. Изначально они были с коваными ограждениями, а сейчас обиты сайдингом. Также повсюду висят сплит-системы.

А хозяин расположенного на первом этаже кафе не готов заменить летнюю площадку на строительные леса.

Многие из этих проблем были бы решены, если бы в рамках капремонта проводились реставрационные работы, но действующее законодательство, как пояснила заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области Светлана Мананкина, этого пока не позволяет.

– Принятые в первом чтении поправки к федеральному закону об объектах культурного наследия и Жилищному кодексу Российской Федерации наконец-то уравнивают капремонт и сохранение объектов культурного наследия в отношении многоквартирных домов-памятников, – прокомментировала Светлана Мананкина. – Когда поправки будут приняты в окончательной редакции и вступят в силу, мы сможем финансировать реставрационные работы за счет тех средств, которые собирают собственники и за счет дополнительных средств, которые потребуется выделять региону. Ведь предварительная аналитика показывает разницу в стоимости капремонта обычного многоквартирного дома и дома-памятника минимум в два раза.

Кроме того, проведение капремонта многоквартирных домов-памятников путем проведения работ по сохранению объектов культурного наследия позволит более тщательно готовиться к такому ремонту – на разработку проектной документации, ее историко-культурную экспертизу будут выделены средства и отведено достаточно времени.

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Отметим, что проект федерального закона разрешает привлекать бюджетные средства на сохранение домов-памятников из источника, соответствующего категории объекта: федеральный бюджет – ОКН федерального значения, муниципальный бюджет – ОКН муниципального значения, а вот региону дается право софинансировать не только ОКН регионального значения, но и по отдельному решению все остальные.

В Ростовской области подобная работа уже началась. Светлана Мананкина рассказала, что губернатор донского края дал поручение до 1 августа разработать проект постановления Правительства по выделению субсидий Фонду капитального ремонта на погашение разницы между реальной стоимостью работ по ремонту домов-памятников и тем, что могут собрать собственники.

В этом поручении наряду с привычными объектами культурного наследия также включено относительно новое понятие – исторически ценный градоформирующий объект (ИЦГФО).

– К сожалению, в федеральном законодательстве эта тема по-прежнему недостаточно урегулирована. Там в очень общем порядке установлено, что в целях сохранения объектов культурного наследия в исторической среде другим зданиям может быть присвоен статус исторически ценного градоформирующего объекта. Такие объекты также нельзя сносить, их нужно реконструировать и ремонтировать, но урегулированы эти вопросы лишь «легкими мазками». В Ростовской области уже более 500 многоквартирных домов имеют статус ИЦГФО. И мы видим, что по затратам капремонт этих зданий немного дешевле ремонта домов-памятников, но значительно дороже ремонта «обычных» многоквартирных домов, – прокомментировала вице-спикер донского парламента.

Напомним, ранее Светлана Мананкина в эфире радио «Комсомольская правда» рассказывала о сохранении архитектурного наследия донских городов. Подробнее читайте здесь.

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