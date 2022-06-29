В Ростовской области мужчина из мести охраннику «заминировал» рынок

Житель Шахт сообщил о том, что на рынке - бомба Фото: Елена КРИВЯКИНА

В Ростовской области, в Шахтах, сотрудники полиции задержали мужчину, который сообщил о том, что на территории рынка заложена бомба, рассказали в донском главке.

После этого звонка силовикам пришлось эвакуировать, как минимум, пятьсот человек. Затем кинологи обследовали территорию рынка, но никаких опасных предметов не нашли.

Следом силовики приступили к поиску шутника. Вычислить его не составило труда.

Дело в том, что сообщивший о бомбе в дежурную часть полиции звонил с собственного мобильного телефона. Вскоре хулигана задержали.

На допросе 35-летний шахтинец подробно рассказал, что им двигало, когда он звонил в полицию. По словам мужчины, накануне он повздорил со знакомым охранником рынка.

Конфликт вспыхнул буквально на ровном месте и быстро перерос в громкий скандал, который закончился тем, что сотрудник службы безопасности выгнал дебошира с рынка.

Напоследок злоумышленник пообещал охраннику, что тот еще сильно пожалеет. План мести шахтинец обдумывал почти сутки. Ничего лучше, как сказать о бомбе на рынке, в голову так и не пришло.

При этом злоумышленник признался, что в полицию звонил абсолютно трезвым.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», - прокомментировали в пресс-службе областной полиции.

Также со злоумышленником работают врачи. Медики выясняют, есть ли у шахтинца психические отклонения.

Если окажется, что мужчина психически здоров, а суд в дальнейшем признает его вину, то злоумышленник может сесть в тюрьму на срок до трех лет.

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