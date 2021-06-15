Житель поселка в Ростовской области нашел на заборе бомбу

Экстренные службы мгновенно отреагировали на сигнал. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Каменском районе Ростовской области произошел необычный инцидент. Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, в поселке Глубоком местный житель обнаружил на воротах подозрительное устройство, из которого торчали провода.

Предмет был один в один похож на бомбу. Перепуганный селянин тут же позвонил в полицию. Экстренные службы мгновенно отреагировали на сигнал. К подворью мужчины приехали и полицейские, ОМОН и взрывотехники ФСБ.

Однако устройство оказалось муляжом бомбы. Сейчас силовики выясняют, кто и зачем так напугал мужчину.

Ранее «КП - Ростов-на-Дону» писала, что в донской столице на оперативный пульт поступил звонок от неизвестного мужчины. Он сказал, что в ТЦ «РИО» - бомба, после чего потребовал два миллиарда долларов. Через два часа опять поступил звонок в полицию, но на этот раз неизвестный сказал, что взрывное устройство заложено в ТЦ «Мега». В итоге из обоих торговых центов эвакуировали несколько тысяч человек. Силовики тщательно обследовали объекты, но ничего не нашли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сообщения о бомбах в торговых центрах Ростова-на-Дону оказались ложными

Злоумышленник требовал два миллиарда долларов (подробнее)