Сообщения о бомбах в торговых центрах Ростова-на-Дону оказались ложными

Полиция ведет проверку после ложных звонков о бомбах в ТЦ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В экстренных службах Ростовской области прокомментировали ситуацию с эвакуацией в торговых центрах донской столицы.

В субботу, 22 мая, на оперативный пульт поступил звонок от неизвестного мужчины. Он сказал, что в ТЦ «РИО» -бомба, после чего потребовал два миллиарда долларов.

Через два опять поступил звонок в полицию, но на этот раз неизвестный сказал, что взрывное устройство заложено в «Меге».

В итоге из обоих торговых центов эвакуировали несколько тысяч человек. Силовики тщательно обследовали объекты, но ничего не нашли.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" сообщала о том, что похожая ситуация происходила и в аэропорту "Платов". Там также пришлось эвакуировать тысячи человек после того, как неизвестный сообщил о взрывном устройстве в здании. К счастью, информация также не подтвердилась.

А спустя пару дней телефонный террорист вновь звонил в полицию и рассказывал о том, что в аэропорту, якобы бомба. И на этот раз сообщение оказалось лишь злой шуткой.

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