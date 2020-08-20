Очередная эвакуация аэропорта "Платов" прошла в Ростове

В Ростове в седьмой раз за месяц эвакуировали аэропорт "Платов" Фото: "КП" Архив

В донской столице в очередной раз эвакуировали аэропорт "Платов". Об этом сообщает Donday.ru.

Сообщение о заложенном взрывном устройстве в здании аэровокзала поступило около полудня сегодня, 20 августа. В пресс-службе "Платова" факт происшествия подтвердили.

Экстренные службы оперативно прибыли на место, а всех пассажиров, провожающих и сотрудников из здания вывели. После того, как в аэропорту не нашли ничего подозрительного, он возобновил работу в штатном режиме.

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Пока неизвестно, почему пассажиров и персонал попросили покинуть здание.

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