Ростовский аэропорт «Платов» эвакуировали пятый раз за месяц

Персонал, пассажиров и встречающих попросили покинуть здание. Фото: vk.com/etorostovnadonu

Ростовский аэропорт снова эвакуировали 11 августа. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе «Платова».

По словам очевидцев, эвакуация началась в 12 часов. Персонал, пассажиров и встречающих попросили покинуть здание. Причины эвакуации пока неизвестны.

— В настоящее время в Платове проходит эвакуация. Подробности станут известны по ее завершению, — прокомментировали в пресс-службе.

Ранее «Платов» эвакуировали 21 и 22 июля. Тогда в аэропорт поступило сообщение о минировании. При проверке информация не подтвердилась.

Похожие инциденты произошли 14 и 16 июля. В эти дни неизвестные также сообщали о том, что в здании находится взрывное устройство. Все сообщения оказались ложными.

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