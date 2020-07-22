2020-07-22T14:17:33+03:00
Происшествия

Ростовский аэропорт «Платов» эвакуировали четвертый раз за две недели

Причиной снова стало сообщение о минировании
Михаил Стрижев
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За две недели поступило четыре сообщения о минировании аэропорта.За две недели поступило четыре сообщения о минировании аэропорта.Фото: Александр СТЕПАНОВ
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Ростовский аэропорт снова эвакуировали 22 июля. Об этом рассказали в пресс-службе «Платова».

В аэропорт поступило сообщение о минировании. После этого всех пассажиров и персонал вывели из здания. Правоохранители тщательно осмотрели территорию «Платова».

– В ходе проверки угроза не подтвердилась. В настоящее время аэропорт работает в обычном режиме, – прокомментировали в пресс-службе.

Представитель «Платова» также рассказал, угроза о минировании поступала и сутками ранее, 21 июля. При проверке она также не подтвердилась.

Два похожих инцидента произошло на прошлой неделе. 14 и 16 июля неизвестные сообщили, что в здании находится взрывное устройство. К счастью, угрозы оказались ложными.

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Причиной стало сообщение о минировании

Сегодня, 16 июля, в экстренные службы региона поступило сообщение о том, что в аэропорте Ростова-на-Дону заложено взрывное устройство. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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