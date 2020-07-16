2020-07-16T14:13:53+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону второй раз за неделю эвакуировали аэропорт «Платов»

Причиной стало сообщение о минировании
Иван ТИМОФЕЕВ
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Люди столпились около здания аэропорта, пока внутри работали силовики. Фото: соцсетиЛюди столпились около здания аэропорта, пока внутри работали силовики. Фото: соцсети
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Сегодня, 16 июля, в экстренные службы региона поступило сообщение о том, что в аэропорте Ростова-на-Дону заложено взрывное устройство. Всех присутствующих сразу эвакуировали. На место прибыли силовики и взрывотехники. Примерно час потребовался специалистам, чтобы досконально изучить территорию аэропорта. К счастью, звонок оказался ложным. Бомбу не обнаружили.

- Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе южного хаба.

Отметим, несколькими днями ранее, 14 июля в Платове была такая же ситуация. Неизвестный сообщил о том, что в аэропорту – бомба. Пришлось всех экстренно эвакуировать. Людей снимали даже с самолетов. Информация о минировании также не подтвердилась.

А в понедельник, 13 июля, на электронную почту одного из силовых ведомств пришло сообщение о том, что в донской столице, якобы, заминировали несколько школ и один из рынков. Информация также оказалась ложной.

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В Ростове-на-Дону эвакуировали аэропорт «Платов»

По предварительным данным, поступило сообщение о заминировании.

Сегодня, 14 июля, около половины двенадцатого дня, пришлось провести экстренную эвакуацию сотрудников «Платова», пассажиров и встречающих.

По предварительным данным, причиной для такой меры послужило сообщение о заминировании аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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