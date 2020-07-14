2020-07-14T14:13:36+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону эвакуировали аэропорт «Платов»

По предварительным данным, поступило сообщение о заминировании
Иван ТИМОФЕЕВ
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Люди толпятся около аэропорта. Фото: соцсетиЛюди толпятся около аэропорта. Фото: соцсети
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Сегодня, 14 июля, около половины двенадцатого дня, пришлось провести экстренную эвакуацию сотрудников «Платова», пассажиров и встречающих.

По предварительным данным, причиной для такой меры послужило сообщение о заминировании аэропорта.

В пресс-службе «Платова» подтвердили факт эвакуации.

Очевидцы сообщили, что людей выводили из самолетов. На месте работает ОМОН и взрывотехники.

Около двух часов силовики обследовали помещение. К счастью, взрывное устройство не обнаружили. Уже в два часа дня аэропорт заработал в штатном режиме.

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Сегодня, 14 июля, на пульт сотрудников экстренной службы поступило сообщение от неизвестного о том, что в южном хабе заложено взрывное устройство.

В экстренном порядке были эвакуированы сотрудники аэропорта, пассажиры и встречающие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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