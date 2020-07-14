В Ростове-на-Дону «Платов» возобновил работу после эвакуации

Сегодня, 14 июля, на пульт сотрудников экстренной службы поступило сообщение от неизвестного о том, что в южном хабе заложено взрывное устройство.

В экстренном порядке были эвакуированы сотрудники аэропорта, пассажиры и встречающие.

- Людей снимали прямо с самолетов, - рассказали свидетели происшествия корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов».

На место прибыли омоновцы и взрывотехники. Около двух часов специалисты обследовали территорию «Платова». К счастью, взрывное устройство так не обнаружили.

- Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, - прокомментировали в пресс-службе «Платова».

Звонившего сейчас разыскивает полиция.

Как сообщала ранее "Комсомольская правда", эвакуировали людей из аэропорта сегодня, 14 июля, около 12 часов дня.

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По предварительным данным, поступило сообщение о заминировании

Сегодня, 14 июля, около половины двенадцатого дня, пришлось провести экстренную эвакуацию сотрудников «Платова», пассажиров и встречающих.

По предварительным данным, причиной для такой меры послужило сообщение о заминировании аэропорта.