В Ростове школьники и студенты хотят подрабатывать бариста и операторами call-центров

В городе есть вакансии для школьников с 14 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростов, лето, жара, промоутеры на каждом шагу вручают листовки. Самое время устроить ребенка, чтобы он смог впервые заработать и понять, что родителям зарплата не как абрикос на голову сыплется.

Многие студенты и даже старшеклассники подрабатывают во время летних каникул. Кто-то из них стремится к финансовой независимости, а кто-то хочет просто набраться опыта. Специально для издания «КП - Ростов-на-Дону» в «Авито Работе» рассказали о том, какие вакансии подходят подросткам и молодежи, и на что стоит обращать внимание при трудоустройстве.

БЕЗ ОПЫТА? БЕРЕМ!

Молодым ростовчанам проще всего найти подработку на лето среди вакансий для кандидатов без опыта. Обычно это массовые линейные позиции, где обучение проводится за короткое время прямо на рабочем месте, поэтому можно практически сразу приступать к своим обязанностям и начинать зарабатывать. Оплата, как правило, приходит или ежедневно, или еженедельно. По сравнению с прошлым годом интерес к вакансиям для соискателей без опыта вырос в Ростове-на-Дону в 2,4 раза.

Студентам и старшеклассникам при поиске подработки стоит обращать внимание на варианты с неполным днем, удаленным форматом, свободным или сменным графиком. На этих должностях можно совмещать работу с отдыхом и продолжать подрабатывать даже после 1 сентября. Среди сотен тысяч вакансий студентам чаще всего предлагают подработку в продажах, общепите, индустрии гостеприимства, сфере работы с детьми.

Летом многие подростки прочувствуют на себе, как родителям достаются деньги. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ВАКАНСИИ

Самый большой спрос у работодателей на работников без опыта - курьеры и продавцы-консультанты. Новичков готовы обучать, назначать им наставников, предоставлять удобный график и дополнительные льготы в виде бесплатных обедов, корпоративного транспорта и других бонусов.

К примеру, курьера, развозящего интернет-заказы из даркстора, застрахуют от несчастных случаев. Компании обеспечивают сотрудников униформой и термосумками, а некоторые предоставляют велосипеды. Рабочие смены курьеров длятся от 6 до 12 часов, а зона доставки должна быть не больше чем 3 километра в диаметре. В курьеры с зарплатой от 500 до 3000 рублей в день берут даже подростков 14-16 лет.

Продавцы-консультанты также могут рассчитывать на гибкий график, место поближе к дому, скидки на продукцию, полис ДМС и другие бонусы. Предлагаемый заработок — от 15 до 40 тысяч рублей в месяц в зависимости от продолжительности рабочего дня и премий за выполнение планов. Среди самих соискателей вакансии курьеров и продавцов тоже популярны, но чаще всего — в 5 раз больше, чем в прошлом году - ищут вакансии операторов call-центров и бариста.

В Ростовской области на лето нашли работу более 3,5 тысячи подростков.

Конечно, оператору call-центра можно работать удаленно — и это плюс. Правда, дома для этого придется обустроить тихий уголок со стабильным интернетом и компьютером. Есть варианты трудиться и в офисе, в том числе неполный день, несколько раз в неделю, по вечерам и другому удобному расписанию. Тут сколько наработаешь, столько и заплатят, а в среднем – 25 тысяч рублей в месяц.

На вакансию бариста работодатели принимают как людей с опытом, так и без него, главное, быть «коммуникабельным, аккуратным и ответственным». Соискатели проходят обучающий курс, чтобы готовить кофе про профессиональным стандартам. График работы может быть сменным, а платить им обещают около 1500 рублей за выход.

А ТАКИЕ ВАРИАНТЫ РАССМАТРИВАЛИ?

При желании подростки и молодежь могут подобрать подработку по своим увлечениям или в сфере, связанной с будущей профессией. Так, студента педагогического вуза или колледжа возьмут помощником в детский образовательный центр. Он должен помогать педагогу проводить групповые занятия с дошколятами, готовить материалы и пособия, следить за порядком.

Самые популярные вакансии - промоутеров и курьеров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокачать навыки продаж можно, став менеджером интернет-магазина эко-косметики и бытовой химии. Если с графическими редакторами на ты — добро пожаловать в фотосалон: делать снимки на документы, печатать фотокниги, ретушировать старые фото и прочее. Если в душе — артист, таких берут в праздничные агентства. Есть предложения для начинающего парикмахера и даже тату-мастера без опыта. Надеемся, клиентов предупреждают, что с ними работает новичок.

Ростовчан с огромным сердцем, которые жалеют животных, примут на работу в приют для бездомных собак. Питомцев нужно кормить и выгуливать, содержать в чистоте их вольеры. Если ребенок Поклонник настольных игр может попробовать себя в роли ведущего игротеки для подростков 10-18 лет. Старшеклассники, вот она — работа мечты!

НЕ ВСЕ - ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Для того, чтобы школьнику выйти на работу, родителям стоит учесть все нюансы. Например, рабочий день в 14-15 лет не может длиться больше 4 часов. Если подростку нет 16 лет, то для заключения трудового договора потребуется согласие родителей и органов опеки. Дети еще младше могут быть заняты только в сфере искусства и на особых условиях. Подросткам нельзя выходить в ночные смены, ездить в командировки, работать вахтовым методом и другие ограничения. Но варианты подработки для школьников все же есть.

Если по листовке клиенты придут в салон или магазин, курьер получит премию. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Так, на платформе в Ростове вакансий, подходящих для 14-летних, стало на 21% больше по сравнению с прошлым годом, и спрос на них вырос вдвое. Самой популярной среди школьников остается должность промоутера. Раскидывать листовки по почтовым ящикам, раздавать их прохожим, клеить на доски объявлений стоит в среднем 150 рублей в час. Оплачивается труд ежедневно или раз в неделю, а если в салон или в магазин приходит клиент с листовкой, то промоутеру выплачивают премию.

КАК НЕ НАРВАТЬСЯ НА МОШЕННИКОВ

К сожалению, далеко не каждое объявление о работе в Интернете обещает реальное трудоустройство. При поиске подработки и постоянного места работы, важно выбрать добросовестного работодателя. Эксперты рекомендуют руководствоваться несколькими правилами, чтобы не нарваться на мошенников.

Для ребят 14-15 лет время работы ограничено. Фото: Андрей АБРАМОВ

Во-первых, искать вакансии на крупных площадках, которые проводят автоматическую модерацию объявлений. Например «Авито» дополнительно проверяет работодателей по ИНН. Отметку «Компания проверена» получают организации, работающие больше полугода, не имеющие долгов по налогам.

Во-вторых, обращать внимание на зарплату. Ее размер должен соответствовать похожим предложениям других компаний. Завышенные суммы могут предполагать выплаты «в конверте» или зависеть от процентов, которые сложно заработать.

В-третьих, обязанности должны быть описаны понятно и подробно. Нечеткие формулировки типа «заработок неограничен» или «быстрый карьерный рост» часто используют в сетевом маркетинге, финансовых пирамидах и в незаконной деятельности.

В-четвертых, надежный работодатель не требует денег с соискателя. Плата за обучение, оформление, бронь вакансии — признак мошенника.

И в-пятых, стоит проверять данные о компании на общедоступных сервисах ЕГРЮЛ и Прозрачный бизнес. А также читать в интернете отзывы сотрудников о компании и о самой должности, которая приглянулась.

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