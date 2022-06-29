В центре Ростова на месте снесенного дома нашли древний некрополь

Некрополь был обнаружен в 300 метрах от ростовского городища. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону на месте снесенного дома на пересечении проспекта Семашко и улицы Социалистической обнаружили некрополь. Археологи говорят, что захоронения находились недалеко от древнего городища и относятся к I-III веках нашей эры. Научный сотрудник компании «Южархеология» Александр Подорожный рассказал «КП — Ростов-на-Дону» об истории этой территории и о том, что здесь нашли.

ЗДЕСЬ ЖИЛИ МЕОТЫ

Некрополь был обнаружен примерно в 300 метрах от Ростовского городища, которое когда-то населяли меоты. Правда появился он еще до создания городища. Александр Подорожный говорит, что обнаруженный некрополь достаточно сложный, отмечает специалист. На нем есть грунтовые погребения, а есть и курганные, которые относятся к курганному могильнику.

Во времена меотов некрополь продолжил функционировать. По словам ученого, Ростовское городище некогда было серьезным торговым центром. Люди к нему тянулись из соседних степей. Кто-то из них умирал, и, соответственно, их хоронили на некрополе.

- На Социалистической мы работаем на территории некрополя Ростовского городища, - рассказывает археолог. - Это I-III века нашей эры. На самом городище жили меоты, одно из прикубанских племен, которые были переселены нам на Дон в I веке. Но на некрополе встречаются как меотские захоронения, так и кочевые захоронения.

По словам ученого, Ростовское городище некогда было серьезным торговым центром. Люди к нему тянулись из соседних степей. Кто-то из них умирал, и, соответственно, их хоронили на некрополе.

В одном из пяти погребальных комплексов была обнаружена связка из четырех погребений: меотские, сарматские.. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЧТО ЖЕ ОТКОПАЛИ В НЕКРОПОЛЕ

Уже сейчас археологи нашли в древнем некрополе два погребальных комплекса, относящихся к грунтовому некрополю. Один из них относится к I-III векам, а датировку второго определить пока не удалось. Также ученые обнаружили ряд погребений, которые, скорей всего, относятся к курганному некрополю.

- В одном из пяти комплексов была обнаружена связка из четырех погребений: меотские, сарматские... - уточняет ученый. - Среди ценных находок археологов - лепные сосуды, бусы, предметы из металла, в том числе из серебра.

Все эти артефакты тщательно описываются, а после будут переданы реставраторам. Строительные работы на участке будут запрещены до тех пор, пока он не будет полностью обследован.

По итогам археологических работ все находки будут исследованы, описаны и сданы в краеведческий музей. В случае, если Комитет по охране памятников, рассмотрев отчет археологов, признает эту работу удовлетворительной, то будет выдано разрешение на проведение здесь строительства.

- Если все хорошо, если Комитет признает, что мы изъяли из земли все, то он даст добро на новое строительство, - объясняет Александр.

СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД НА 7 ДРЕВНИХ ГОРОДИЩАХ

Этот случай может оказаться не последним, когда археологи находят следы древних городищ. Как рассказывает Александр Подорождный, всего на территории Ростова-на-Дону их семь. Есть курганные, а есть и более поздние поселения.

- Город достаточно большой, - поясняет эксперт. - Территория расположена сразу на нескольких водотоках — реках Дон и Темерник. Город находится на территории древней переправы через Дон, поэтому-то тут много памятников. Следовательно и археологическая работа в донской столице ведется постоянно.

На вопрос, как целые городища и некрополи оказываются погребенными под землей, ученый отвечает, что культурный слой нарастает над памятниками со временем. Так же со временем, когда люди уходят с территории, происходят естественные процессы, связанные с заветриванием и выветриванием памятников

- Памятники, расположенные в низине, обычно заносит грунтом, который смывается сверху, - объясняет археолог. - А если памятники наверху, и если почвы легкие и песчаные, то зачастую идут обратные процессы - грунт выветривается. В полупустынных регионах даже можно обнаружить полностью очищенные погребения, но буквально через два дня снова может надуть целую дюну песка. Если же памятник находится в черте города, то на него сразу же накладываются следы позднейшей жизнедеятельности: люди что-то строят, засыпают, а иногда полностью уничтожают этот памятник.

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