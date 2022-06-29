Собственников квартир в историческом доме на Пушкинской могут обязать убрать кондиционеры и изменить балконы

Так сейчас выглядит историческое здание. Фото: Анатолий Карбинов

В Ростове приступают к капитальному ремонту «доходного дома Степана Шатова» на пересечении Пушкинской и Соколова. Здание хотят не только отремонтировать, но и, по возможности, вернуть ему исторический облик. Однако для этого с фасада нужно убрать кондиционеры, провода и изменить балконы, которые принадлежат собственникам квартир.

Напомним, дискуссии вокруг доходного дома Степана Шатова ведутся уже пять лет. Зданию давно требуется капитальный ремонт - на одной из стен есть трещина. Однако проблема заключалась в его статусе объекта культурного наследия, поэтому требовалось провести не просто работу, но реставрацию.

И вот наконец, собственники и общественники дождались начала работ по капремонту. Но очевидно, что интересы всех вряд ли получится удовлетворить. Планы по капитальному ремонту обсудили на рабочем заседании с участием представителей администрации и компании-подрядчика.

Как рассказал подрядчик, исторический облик предусматривает отсутствие сайдинга и остекления на балконах. Идут вразрез с исторической версией здания провода на фасадах и сплит-системы. Летняя площадка кафе и магазин, входная группа которого выполнена в современном стиле, тоже мешают приведению объекта в первоначальный исторический вид.

Так дом выглядел более ста лет назад Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Во время совещания было отмечено, что, возможно, власти Ростова попробуют через суд решить вопрос с тем, чтобы обязать владельцев квартир убрать с фасада сплиты и привести балконы в надлежащий вид.

Однако суд вряд ли встанет на сторону истца. Это связано с несовершенством действующего законодательства.

Тем не менее подрядчик рассказал, что ремонт дома будет окончен к началу отопительного сезона, который стартует в октябре.

Известно, что после ремонта в доме появится лифт, окна станут такими, как в начале прошлого века – деревянные рамы и исторически верная расстекловка. Кроме того, будет отремонтирована кровля. Работы оценивают примерно в 50 миллионов рублей.

Между тем, сегодня идет работа над усовершенствованием законодательной базы. Это делается для того, чтобы при капремонте исторических объектов удавалось сохранять их первоначальный облик.

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