Ростовский яхтсмен-самоучка научился строить судна и теперь путешествует по миру с семьей

Владимир начал увлекаться лодками в студенческие годы Фото: Артур СЕЛИМОВ

Многие привыкли считать, что яхта является — атрибут невероятной роскоши, доступный далеко не каждому. Однако ростовчанин Владимир Клименко доказал обратное. Он научился строить яхты и мастерски ими управлять, а теперь путешествует по миру даже в шторм. Мужчина рассказал, как исполнил мечту юности и почему Ростовская область — идеальное место для яхтсменов.

НА СВОЕЙ ПЕРВОЙ ЛОДКЕ ПОМОГАЛ ЛЮДЯМ

Владимир начал увлекаться судоходством еще в студенчестве. Он учился на технической специальности и работал слесарем. Однажды ему случайно в руки попал журнал «Моделист – конструктор», в котором был чертеж, который парень решил воплотить в жизнь. Лодка получилась очень качественная, и Владимир не раз на ней плавал и катал других. С помощью нее он даже помогал людям, которые пострадали от наводнения под Ростовом.

После окончания института энтузиаст взялся за создание однопарусной яхты. Собирал ее во дворе целыми днями напролет. Мачту пришлось конструировать на заводе в модельном цехе завода, а чтобы ее вынести за территорию, пришлось проделать целую операцию.

- Мачту можно было вынести только через забор, - вспоминает Владимир. - Чтобы отвлечь охранников, один человек залез на забор, а другие ребята в это время смогли вынести мачту.

Яхта может стоить как неплохой дом Фото: Артур СЕЛИМОВ

На этой яхте Владимир со своим знакомым в первый раз отправился в плавание по Азовскому морю и Дону. Они ходили под парусом вдоль берега и ночевали в палатках, так и появилась страсть к водным путешествиям. Парус — это настоящая свобода передвижения, можно посетить места, куда трудно добраться на обычном транспорте.

- В этой лодке было неуютно путешествовать. Она была без удобств и не подходила для дальних плавани. Но с нее и начался мой путь яхтсмена, — улыбается ростовчанин.

КИТ-УБИЙЦА БОРОЗДИТ МОРЕ

После открытой палубы, Владимир построил лодку, которую назвал «Моби Дик» в честь кита, который по легенде убивал китобоев. На ней Владимир ходил по Азовскому и Черному морю. А вот следующая яхта «Финвал» была полностью готова к заграничным походам, и Владимир вместе с семьей, в первый раз отплыл в Турцию.

Всего путь от Ростова до Стамбула занял неделю. По ходу следования, семья Клименко останавливалась в портах и в самых живописных местах.

- Сначала было жутковато плыть так далеко, но потом собрались, это была незабываемая поездка. - рассказывает Владимир Клименко. - Первое впечатление, когда зашли в Стамбул — «восточная сказка». Рано утром мы услышали азан и увидели Минареты в тумане — незабываемое чувство.

После этого Владимир посещал Турцию еще три раза и даже плавал в Грецию.

За всю свою жизнь Владимир построил 3 парусника Фото: Артур СЕЛИМОВ

ВСЕ УДОБСТВА НА БОРТУ

В путешествии под парусом можно обнаружить много плюсов. Скорость лодки небольшая, примерно 10 километров в час, но зато в пути полная автономность. У Владимира на палубе есть все необходимые удобства: можно готовить еду прямо в море, есть освещение и музыка. Конечно, летом в каюте бывает жарко, но зато в любой момент можно спрыгнуть в воду и охладиться. Особенно приятно, что парусные яхты не потребляют топливо, а мотор нужен только в самых крайних случаях. Стоянки для яхт стоят в разы дешевле чем комнаты в номерах, поэтому на проживание можно и не тратить средства.

Ростовчанин ходил под парусом от Ростова до Греции Фото: Артур СЕЛИМОВ

ПЛАВАЕТ ДАЖЕ В ШТОРМ

Владимир отмечает, что яхтой управлять легко. По его словам, это безопасный вид транспорта, и с ним вполне может справиться один человек. В путешествиях с семьей, Владимир даже ставил у руля супругу, а сам занимался своими делами.

- Научиться держать лодку «на плаву» можно очень быстро. Достаточно должной сноровки, - говорит яхтсмен.

При этом он поясняет, что про безопасность также нельзя забывать — «вода ошибок не прощает». Осторожно стоит действовать, например, в шторм. Правда и в таких условиях Владимир спокойно бороздит моря.

- В плохую погоду нужно успеть поменять паруса на более маленькие Тогда можно управлять лодкой даже в шторм.

Путешествовать на яхте дешевле чем на автомобиле Фото: Артур СЕЛИМОВ

ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

При всех очевидных плюсах, путешествие на яхте остается дорогим удовольствием. В среднем, новая яхта может стоить как целый дом. Яхты Владимира стоят около миллиона рублей. По словам ростовчанина, чтобы сэкономить, многие стараются покупать подержанные судна и их реставрировать.

- Сейчас цены подскочили на все агрегаты, они, в основном, заграничного производства, – рассказывает Владимир. – Построить яхту самому не сложно, тяжело потом на нее получить разрешение и документы. Если постепенно покупать материалы хорошего качества, то вполне можно уложиться в миллион рублей.

Владимир, отмечает, что сейчас мастерить лодки гораздо проще, потому что есть инструменты на любой вкус, чего не было в прежние времена. Да и Ростовская область идеально подходит яхтсменам.

- Можно для начала получить права на управление лодкой, затем купить старую шлюпку и постепенно приводить ее в порядок. Если у человека есть мечта ходить под парусом, нужно ей следовать.

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