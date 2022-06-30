В Ростове участника «Битвы экстрасенсов» осудили за дискредитацию вооруженных сил РФ

Суд оштрафовал экстрасенса на 20 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове участник «Битвы экстрасенсов» оказался на скамье подсудимых, сообщили в областной ФСБ. По данным ведомства, мужчина разместил на своих страницах в социальных сетях посты, которые дискредитировали вооруженные силы Российской Федерации.

- Высказывания были опубликованы 24 февраля, в день начала специальной военной операции, - прокомментировали в пресс-службе региональной ФСБ. - Постановлением судьи Железнодорожного районного суда города Ростова Варцаба (настоящее имя мага – прим. ред.) признан виновным в совершении административного правонарушения.

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Корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» связался с экстрасенсом. Он сказал, что будет обжаловать решение. По его словам, еще два дела по этому же нарушению сейчас рассматриваются в суде.

- Все посты я уже удалил. Во время беседы со следователем я спросил, как они нашли мои сообщения. Мне ответили, что обнаружили их в ходе мониторинга, - прокомментировал экстрасенс.

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