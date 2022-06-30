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Общество30 июня 2022 14:35

В Ростове участника «Битвы экстрасенсов» осудили за дискредитацию вооруженных сил РФ

Мужчина собирается обжаловать решение
Анна ШИЛЯЕВА
Суд оштрафовал экстрасенса на 20 тысяч рублей

Суд оштрафовал экстрасенса на 20 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове участник «Битвы экстрасенсов» оказался на скамье подсудимых, сообщили в областной ФСБ. По данным ведомства, мужчина разместил на своих страницах в социальных сетях посты, которые дискредитировали вооруженные силы Российской Федерации.

- Высказывания были опубликованы 24 февраля, в день начала специальной военной операции, - прокомментировали в пресс-службе региональной ФСБ. - Постановлением судьи Железнодорожного районного суда города Ростова Варцаба (настоящее имя мага – прим. ред.) признан виновным в совершении административного правонарушения.

Суд оштрафовал Намтара Энзигаля на двадцать тысяч рублей.

Корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» связался с экстрасенсом. Он сказал, что будет обжаловать решение. По его словам, еще два дела по этому же нарушению сейчас рассматриваются в суде.

- Все посты я уже удалил. Во время беседы со следователем я спросил, как они нашли мои сообщения. Мне ответили, что обнаружили их в ходе мониторинга, - прокомментировал экстрасенс.

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