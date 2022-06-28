Дончанина оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

В Ростовской области дончанина осудили за дискредитацию ВС РФ.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новочеркасском суде был вынесен приговор местному жителю. Об этом сообщается в электронной картотеке дел суда.
Мужчину признали виновным в том, что он «совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации». Дончанин оставлял негативные комментарии под постами и фотографиями тех, кто поддержал спецоперацию на Украине и разместил символ Z на своих снимках.
Кроме того, сам дончанин опубликовал кадр из кинофильма «Собачье сердце» и прокомментировал его при помощи надписи, дискредитирующей ВС РФ.
Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к штрафу в 30 тысяч рублей.
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