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Происшествия28 июня 2022 16:40

Дончанина оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Мужчина критиковал сторонников спецоперации
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростовской области дончанина осудили за дискредитацию ВС РФ.

В Ростовской области дончанина осудили за дискредитацию ВС РФ.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новочеркасском суде был вынесен приговор местному жителю. Об этом сообщается в электронной картотеке дел суда.

Мужчину признали виновным в том, что он «совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации». Дончанин оставлял негативные комментарии под постами и фотографиями тех, кто поддержал спецоперацию на Украине и разместил символ Z на своих снимках.

Кроме того, сам дончанин опубликовал кадр из кинофильма «Собачье сердце» и прокомментировал его при помощи надписи, дискредитирующей ВС РФ.

Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к штрафу в 30 тысяч рублей.

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