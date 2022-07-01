Организаторы концерта Zivert в Ростове ответили на обвинения певицы после отмены выступления

Зиверт не сможет выступить в Ростове этим летом из-за сложной логистики, вызванной закрытием "Платова" Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове поклонникам творчества Zivert пришлось испытать большое разочарование из-за того, что анонсированный концерт отменили. При этом о срыве выступления стало известно за две недели до даты концерта.

Изначально речь шла о том, что артистка будет петь в ночном клубе на левом берегу Дона 15 июля. Афиши с этой информацией висели по всему городу как минимум месяц. И, вероятно, продажа билетов шла бойко.

Зиверт выступит в Ростове только в следующем году Фото: Иван Макеев

- Я купил сразу восемь: себе, жене, друзьям и коллегам. Очень ждали концерт. Сказать, что я разочарован – ничего не сказать, - говорит читатель «КП-Ростов-на-Дону» Роман.

О том, что шоу не будет, заявила сама артистка. Юлия Сытник, выступающая под псевдонимом Zivert, опубликовала на своих страницах в соцестях довольно резкий пост.

- Концерта в Ростове 15 июля не будет! И не должно было быть! Я не знаю, почему организаторы продавали билеты на мой концерт. Идет разбирательство. Не покупайте билеты! Делайте возврат в кассах по месту приобретения, - написала певица.

При этом накануне, 30 июня, представитель Zivert Ирен рассказала «КП-Ростов-на-Дону», что концерт перенесли на сентябрь этого года. Также собеседница уточнила, что принимающая сторона знала об этом.

- Почему шла продажа билетов и висели афиши с некорректной датой, не ясно, - прокомментировала Ирен.

Однако чуть позже появилась другая информация по поводу сорванного концерта.

ПРИДЕТСЯ ЖДАТЬ ЕЩЕ ГОД

В этот раз высказалась промоутерская компания, которая занималась организационными вопросами в Ростове.

Судя по информации, размещенной на их сайте, Zivert споет в Ростове еще не скоро. А именно – 23 июня 2023 года. Концерт пройдет все в том же ночном клубе на левом берегу Дона.

Гостей ждут к 19.00, само же шоу начнется в 21.00.

Также в компании объяснили, почему пришлось отменить выступление.

- После прояснения всей ситуации с менеджментом артиста найдены ошибки в коммуникации, произошел технический сбой. К сожалению, запрет на перелеты, насыщенный график, стали причинами двух новостей. Начнем с неприятной: 15 июля концерта в Ростове-на-Дону не будет точно. Но! По согласованию с менеджментом артистом было принято решение перенести концерт на год. Все билеты остаются действенными. Даже в случае повышения цены, обладателям купленных билетов не нужно будет доплачивать, - сообщили организаторы.

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