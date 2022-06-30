Представитель Zivert объяснила срыв концерта, который должен был пройти в Ростове 15 июля

Zivert заявила о том, что не будет выступать в Ростове в середине июля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове набирает обороты скандал, связанный с концертом артистки Юлии Сытник, которая выступает под псевдонимом Zivert. Почти месяц по всему городу висят афиши, анонсирующие шоу в клубе на левом берегу Дона 15 июля. Только сама певица, видимо, оказалась не в курсе того, что город готовится к ее приезду.

Узнав о том, что в Ростове во всю идет продажа билетов, певица через свои социальные сети обратилась к поклонникам. Она попросила их сдать билеты.

- Концерта в Ростове 15 июля не будет! И не должно было быть! Я не знаю, почему организаторы продавали билеты на мой концерт. Идет разбирательство. Не покупайте билеты! Делайте возврат в кассах по месту приобретения, - посоветовала Юлия поклонникам ее творчества.

Корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» связался с представителем Zivert Ирен.

По ее словам, изначально действительно планировалось провести концерт 15 июля. Однако потом планы поменялись, и сторона исполнительницы попросила перенести дату выступления на другое число.

- Концерт состоится в сентябре. Об этом принимающая сторона была предупреждена. Почему идет продажа билетов и висят афиши, не ясно, - рассказала Ирен «КП-Ростов-на-Дону».

Тем временем, судя по всему, спрос на билеты в Ростове достаточно высокий. Так, один из поклонников творчества Юлии Cытник приобрел сразу восемь билетов.

- Купил себе, жене, коллегам и друзьям. Мне не столько жалко денег, сколько неприятна сама ситуация. Билеты брал через интернет, — сказал Роман.

Организатор концерта также подтвердил, что шоу переносится на другое время, отметив при этом, что билеты можно и сдать.

А в клубе, в котором должно было пройти выступление, сказали, что не владеют информацией, так как они лишь предоставляют свою площадку.

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