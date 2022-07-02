В Калмыкии по подозрению в убийстве малыша топором заключили под стражу мужчину

Под арест попал 50-летний местный житель. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

Жители Калмыкии до сих пор не могут прийти в себя от страшной новости о жестоком убийстве маленького ребенка в четверг, 30 июня. Стало известно о том, что под стражу заключили подозреваемого в убийстве годовалого мальчика топором. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

- По ходатайству следователя 50-летнего местного жителя, который обвиняется по пункту «в» части 2 статьи 105 - «Убийство малолетнего», судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в калмыцком следкоме.

По версии следствия, вечером 30 июля в Элисте 50-летний местный житель нанес топором годовалому мальчику не менее пяти ударов. От полученных ударов малыш скончался на месте.

На месте происшествия был найден топор. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

Оперативники нашли на месте происшествия топор. 36-летняя мать ребенка в то время находилась дома. По информации следствия, лишить ее родительских прав хотели еще в прошлом сентябре - она числится на профилактическом учете за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Как в «КП — Ростов-на-Дону» узнали у местных жителей, мать погибшего ребенка увлекалась алкоголем. А на фотографиях с места происшествия видно, что условия в жилище оставляли желать лучшего.

- Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления. Мужчине предъявлено обвинение, - добавили в СК.

Напомним, ранее в Элисте при встрече трех приятелей в общежитии на почве возникшего конфликта один из них был убит и выброшен из окна четвертого этажа. Двух его товарищей задержали в подозрении в убийстве.

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