В Калмыкии топором убили малыша, следствие подозревает родственника крохи

На месте работают полицейские и следователи. Фото: ГУ МВД по Республике Калмыкия
Вечером в четверг, 30 июня жители Элисты были ошеломлены невероятным по жестокости убийством. Годовалый мальчик погиб от топора, который был в руках его же родственника. Подробности шокирующего происшествия в «КП — Ростов-на-Дону» узнали в полиции и следкоме по Республике Калмыкия.
- В 19.17 в дежурную часть полицейского управления сообщили, что в одном из домов в Элисте нашли тело годовалого мальчика. Признаков жизни ребенок не подавал, - рассказали в ГУ МВД по региону.
На место сразу же выехали оперативники, руководители ведомств в регионе и в Элисте, криминалисты. Они осмотрели место трагедии, тело погибшего малыша, изъяли орудие преступления — это был, страшно представить, топор. Также были опрошены свидетели и изъяты предметы, которые могут помочь в расследовании.
На месте работают полицейские и следователи. Фото: ГУ МВД по Республике Калмыкия
- По предварительным данным, 52-летний житель Элисты нанес малолетнему телесные повреждения, которые оказались не совместимы с жизнью, - добавили в полиции.
- В совершении преступления подозревается родственник погибшего ребенка, предположительно, дядя, - уточнили в следкоме. - В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Также в МВД рассказали, что 36-летняя мать мальчика числится на профилактическом учете за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. И еще в сентябре прошлого года инспекторы по делам несовершеннолетних направляли в материалы на лишение женщины родительских прав. В городе поговаривают — злоупотребляла алкоголем.
- Было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 - убийство малолетнего, - уточнили в Следственном управлении СК по Республике Калмыкия. - Кроме того, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 — халатность, повлекшую по неосторожности смерть человека - по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей профилактическими органами, поскольку семья и так стояла на учете.
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