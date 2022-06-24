Жители Калмыкии избили друга чайником и выбросили из окна четвертого этажа

Избитого мужчину выбросили из окна на 4 этаже. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия.

В Республике Калмыкия под суд пойдут двое приятелей, которые выбросили из окна общежития друга. Падения мужчина не выдержал и скончался, а его бывшие товарищи попали под следствие. Подробности «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в пресс-службе Следственного Комитета по региону.

СООБРАЗИЛИ НА ТРОИХ

Расследование этого инцидента следователи Элисты вели целых полгода. Жители столицы региона до сих пор обсуждают, как такое могло случиться, что мужчину просто выбросили из окна.

По версии следствия, в ночь с 11 на 12 декабря, мужчины из местных, которые находились в комнате общежития в первом микрорайоне Элисты, решили сообразить на троих.

Место происшествия. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия.

В разгар застолья мужчины крепко поссорились. Говорят, еще и на имущество друг друга позарились. В пылу конфликта один из них задумал убить другого, считает следствие, и подговорил третьего стать сообщником.

- Подозреваемыми оказались местные жители 37 и 38 лет, а потерпевшему было 52 года, - уточнили следователи. - Несмотря на трудоспособный возраст, мужчины нигде не работали.

БИЛИ ЧАЙНИКОМ И СКОВОРОДКОЙ

Вооружились тем, что под руку на кухне попалось, - металлическим чайником и сковородой. Ими и избивали мужчину. А когда тот перестал сопротивляться, решили довести дело до конца: подняли его с пола и вытолкали избитого в окно. Упав с четвертого этажа, мужчина скончался на месте.

Следственный эксперимент. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

- Считаем, что следствием собрано достаточно доказательств по делу двоих мужчин, обвиняемых в убийстве, совершенном группой лиц — по пункту «ж» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России, - рассказали в пресс-службе следкома Калмыкии. - Кроме того, один из них еще и обвиняется в покушении на грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья.

Теперь уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, и мужчины окажутся на скамье подсудимых.

Напомним, ранее в Калмыкии суд признал 56-летнего мужчину виновным в убийстве, сопряженном с разбоем. Тот в разгар пандемии пришел домой к жертве под видом медработника в медицинском комбинезоне, защитных очках и перчатках, чтобы забрать хозяйские деньги и драгоценности. Он связал хозяйку и застрелил ее сожителя, раздобыв лишь 60 тысяч рублей.

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