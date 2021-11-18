Ростовчанин едва не убил 10-месячную дочку после ссоры с женой

В пылу ссоры мужчина выхватил ребенка у матери Фото: Олег ЗОЛОТО

Пугающее по своей жестокости происшествие случилось в Ростове-на-Дону. 24-летнего местного жителя подозревают в том, что он чуть не убил 10-месячную кроху, родную дочь. Об этом в «КП — Ростов-на-Дону» узнали в Следственном комитете Ростовской области.

По версии следствия, подозреваемый — 24-летний парень - находился дома и, будучи в подпитии, поругался со своей сожительницей. В пылу ссоры он выхватил из рук у 18-летней молодой мамы младенца, их общую дочь, которой и года не было — всего 10 месяцев. А затем с силой швырнул малышку головой о бетонную стену, чтобы избавиться от нее.

Но довести до результата кошмарную идею ему не удалось. В результате удара малышка получила несколько травм, которые позже квалифицировали как тяжкий вред здоровью. На скорой кроху доставили в областную детскую клиническую больницу, где медики спасли ей жизнь.

Папашу-подозреваемого задержали. Следствие решает вопрос о заключении его под стражу.

Заведено уголовное дело, и правоохранительные органы собирают информацию обо все обстоятельствах страшного преступления.

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