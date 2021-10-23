В Ростове-на-Дону в убийстве 6-летнего мальчика подозревают родного деда

На месте убийства работает следственный комитет Фото: Олег ЗОЛОТО

В донской столице, в Пролетарском районе, произошло жестокое убийство. В пресс-службе областного следкома рассказали, что 59-летний мужчина расправился с родным внуком накануне, в пятницу, 22 октября.

Как сообщил «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, родители привели сына погостить к родному деду. Но вместо того, чтобы заниматься внуком, тот взялся за рюмку. Весь вечер мужчина пил и, по всей видимости, на фоне алкоголя почувствовал к ребенку сильную агрессию. В какой-то момент обезумевший ростовчанин не смог справиться с эмоциями, схватил нож и стал бить им ребенка.

Как сообщает следком, он нанес внуку множественные ранения.

- В результате полученных телесных повреждений мальчик скончался. Следователем при участии криминалиста следственного управления проведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства. Назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетические, дактилоскопические судебные экспертизы, - прокомментировали в ведомстве.

Подозреваемый в убийстве задержан. Следователи просят суд избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

В отношении злоумышленника завели дело по статье «Убийство». Если его вина будет признан судом, то ростовчанин может сесть в тюрьму на 20 лет.

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