Выбирают специальность по названию и чтобы похвастаться: как ростовские выпускники ищут будущую профессию

В Ростове стартовала приемная кампания. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Выпускники ростовских школ сдали экзамены и отпраздновали выпускной — теперь впереди поступление в университет. Правда в 17 — 18 лет далеко не все могут определиться с будущей профессией. Ростовский профориентолог рассказал журналисту «КП-Ростов-на-Дону», как бывшие школьники выбирают специальность за неделю до подачи документов и часто ориентируются на моду, нежели на собственные интересы. Специалист дал несколько советов о том, что стоит учитывать при

БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ — НА НЕЛЮБИМЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ

Я десять лет преподаю в нескольких донских университетах и работаю и с первыми, и со старшими курсами. Везде вижу одну и ту же картину: примерно половина студентов вообще не заинтересованы и не хотят учиться. Когда спрашиваешь молодежь, как они оказались здесь, отвечают, что в какой-то момент все пошло не по плану, и они были вынуждены поступить туда, куда не хотели.

Пять лет назад я начал заниматься профориентированием школьников, чтобы дать им возможность познакомиться со специальностью еще до начала учебы в университете. Конечно, поисками будущей профессии нужно начинать заниматься заранее, но практика подсказывает, что дети вместе с испуганными родителями приходят буквально за неделю до начала приема документов в вузы. Взрослые просят помочь найти ребенку профессию мечты.

Совсем недавно завершились испытания ЕГЭ основного периода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НЕ ТО

Дети не знают, куда поступать, по нескольким причинам. Они не понимают, что им нравится по жизни и не имеют хобби, чтобы хоть как-то сориентироваться в выборе профиля. Бывает и такое, что ребенок плохо сдал ЕГЭ, и теперь он не сможет поступить на бюджет на ту специальность, которую хотел получить. Поэтому нужно срочно поменять направление, где шанс учиться бесплатно будет выше. В этом случае родители и дети делают больше всего ошибок.

Например, у меня был ученик, который завалил ЕГЭ по химии, и уже не мог поступить в медицинский университет. Ему пришлось искать техническую специальность, хотя к этому душа не лежала. В итоге бесплатное обучение машиностроению не пошло студенту на пользу. Он отчислился через пару лет.

Если подросток не знает, где хочет учиться, не нужно его в торопить и упрекать в том, что он не может сделать осознанный выбор. В таком возрасте жизнь воспринимается иначе. То, что в зрелые годы кажется простым, для школьника является серьезным испытанием.

ГЛАВНЫЕ ОШИБКИ

Многие родители делают классическую ошибку и начинают выбирать специальность за ребенка исходя из брошюр и рейтингов востребованности профессий. Это все не имеет никакой связи с реальной картиной мира. Работодатель будет в первую очередь оценивать знания и опыт. Тот факт, что в профессии людей не хватает, вряд ли повлияет на его выбор. Все такие специальности, в основном, сложные, просто «бумажка из вуза» не будет гарантировать трудоустройство.

Не стоит выбирать профессию только по названию факультета и специальности. Университеты сейчас работают не хуже маркетинговых компаний и упаковывают специальности в красивые названия, за которыми не стоит абсолютно ничего. Зато ценник за обучение у них будет в разы выше.

Например, специальность «Крионика» воспринимается школьниками как что-то инновационное и модное. На деле там изучают холодильное оборудование, и оно не имеет ничего общего с заморозкой людей или с дальними путешествиями в космос, которые рисует в голове фантазия. Хотя большинство именно так себе представляют обучение.

Не все абитуриенты определились с будущей профессией. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нужно смотреть, что изучают студенты факультета, какие предметы проходят. Для этого следует познакомиться с учебным планом направления. Чаще всего его можно найти на сайте университета.

СОВЕТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

Многие выбирают профессию исходя из заработка, но это тоже неправильный ориентир. Плохой программист будет всегда получать меньше, чем, например, хороший юрист. Сейчас на рынке труда есть дефицит профессионалов, а им невозможно стать, если не питаешь интереса к своей работе. Поэтому не нужно бояться, если ребенок хочет стать агрономом. Эта профессия намного полезнее, чем модные специальности.

Я сталкивался с тем, что дети выбирали специальности с красивыми названиями, чтобы похвастаться перед родственниками и друзьями, а не потому, что им это нравится. Это печально. Даже родители идут на поводу общественного мнения.

Разочарование у первокурсников возникает из-за того, что они себе представляют обучение несколько иначе, чем оно есть на самом деле.

К примеру, студент идет учиться на архитектора, потому что считается, что это творческая профессия. На деле в учебном плане приходится изучать сопромат, математику, черчение, а художества в обучении совсем мало. Поэтому студенты не хотят учиться и опускают руки.

Другой момент опять же связан с перспективами после учебы. Не стоит думать, что если ребенок поступил на режиссёрский факультет, то его сразу же примут стажироваться на «Мосфильм». Или, например, специальность связана с наноматериалами, а в донских вузах нет необходимого оборудования, поэтому весь процесс будет построен на теории.

Чтобы выбрать специальность, нужно определиться с примерными интересами и способностями ребенка и настроиться на учебу. Еще очень важно не ждать от специальности каких-то новых знаний и перспектив, а лучше искать их вне учебы.

Однако даже если выбор был сделан неправильно, не стоит переживать по этому поводу. У нас прекрасная двухступенчатая Болонская система образования. Даже если с первой специальностью не угадали, всегда можно пойти в магистратуру и стать высококлассным специалистом. Главное не внушать ребенку, что все потеряно, а, наоборот, подбадривать и верить в него. По моему опыту, такие студенты добиваются лучших результатов, чем те, которые плывут по течению, заканчивают и бакалавриат, и магистратуру по одному направлению.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«К этому нас не готовили!»: откровения ростовской выпускницы о сдаче ЕГЭ

11-классница рассказала, почему выпускники дремлют в аудитории, как справляться с паникой и можно ли сдать экзамены самому. (Подробности)